Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato

5 foto Narrazioni di pace

Un messaggio chiaro, puntuale e categorico è stato lanciato ieri 26 gennaio tra le mura del Liceo Classico "A. Oriani": è necessario rimettere in primo piano l'etica della responsabilità, guardando con attenzione e impegno al mondo che ci circonda.L'incontro pubblico dal titolo "", moderato dal presidente di Legambiente Giuseppe Faretra, ha analizzato il ruolo dell'informazione nel dibattito politico.Promosso dal circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, l'incontro ha accolto le riflessioni di prestigiose e influenti voci del giornalismo, dell'università e della ricerca storica:Rivolta ai giornalisti e alla cittadinanza, la conferenza si è trasformata in un vero e proprio dibattito sui temi della corretta informazione e dei rapporti internazionali.Le circa 58 guerre ad oggi in corso rappresentano un segnale allarmante di ignoranza di un passato che, evidentemente, non ha offerto insegnamenti significativi, soprattutto a chi detiene il potere. Queste conflittualità sono il risultato di intricate varianti geopolitiche connesse a dimensioni economiche e culturali. Le guerre attuali non sembrano discostarsi da quelle passate, evidenziando come le stesse dinamiche di oppressione e potere tornino a farsi sentire, rendendo gli insegnamenti passati quasi inefficaci nell'evitare il ripetersi di tragiche catastrofi.In questo panorama così fragile,. È necessario che si basi su una corretta verifica delle fonti, prescindendo dalla disinformazione e dal sensazionalismo. Un'informazione responsabile è ciò che può permettere un futuro sostenibile, in cui dialogo e rispetto possano tentare una via di fuga dai conflitti internazionali.Informare correttamente non è solo un obbligo professionale, ma un vero e proprio, nonché una delle chiavi per poter costruire un futuro più giusto e pacifico.