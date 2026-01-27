Narrazioni di pace. <span>Foto Anna Lops</span>
Narrazioni di pace. Foto Anna Lops
Eventi

Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato

Un incontro di riflessione sull’importanza della memoria storia e dell’informazione

Corato - martedì 27 gennaio 2026 10.50
Un messaggio chiaro, puntuale e categorico è stato lanciato ieri 26 gennaio tra le mura del Liceo Classico "A. Oriani": è necessario rimettere in primo piano l'etica della responsabilità, guardando con attenzione e impegno al mondo che ci circonda.

L'incontro pubblico dal titolo "Narrazioni di pace e ambiente. Comunicazione, media e cultura per promuovere un nuovo immaginario di futuro sostenibile", moderato dal presidente di Legambiente Giuseppe Faretra, ha analizzato il ruolo dell'informazione nel dibattito politico.

Promosso dal circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, l'incontro ha accolto le riflessioni di prestigiose e influenti voci del giornalismo, dell'università e della ricerca storica: Riccardo Losappio, giornalista e Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie; Rosario Milano, docente presso l'Università degli Studi di Bari e studioso di storia dei conflitti internazionali; padre Corrado De Robertis, missionario comboniano; Giovanni Capurso, docente e storico.

Rivolta ai giornalisti e alla cittadinanza, la conferenza si è trasformata in un vero e proprio dibattito sui temi della corretta informazione e dei rapporti internazionali.
5 fotoNarrazioni di pace
Narrazioni di paceNarrazioni di paceNarrazioni di paceNarrazioni di paceNarrazioni di pace
Le circa 58 guerre ad oggi in corso rappresentano un segnale allarmante di ignoranza di un passato che, evidentemente, non ha offerto insegnamenti significativi, soprattutto a chi detiene il potere. Queste conflittualità sono il risultato di intricate varianti geopolitiche connesse a dimensioni economiche e culturali. Le guerre attuali non sembrano discostarsi da quelle passate, evidenziando come le stesse dinamiche di oppressione e potere tornino a farsi sentire, rendendo gli insegnamenti passati quasi inefficaci nell'evitare il ripetersi di tragiche catastrofi.

In questo panorama così fragile, il ruolo dell'informazione diventa cruciale. È necessario che si basi su una corretta verifica delle fonti, prescindendo dalla disinformazione e dal sensazionalismo. Un'informazione responsabile è ciò che può permettere un futuro sostenibile, in cui dialogo e rispetto possano tentare una via di fuga dai conflitti internazionali.

Informare correttamente non è solo un obbligo professionale, ma un vero e proprio atto di cittadinanza attiva, nonché una delle chiavi per poter costruire un futuro più giusto e pacifico.
  • Legambiente Corato
“IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
27 gennaio 2026 “IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Altri contenuti a tema
Narrazioni di pace: a Corato un incontro su media, etica e sfide globali Vita di Città Narrazioni di pace: a Corato un incontro su media, etica e sfide globali Esperti e giornalisti a confronto a Corato per ridefinire le narrazioni pubbliche su ambiente e diritti umani
Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale Attualità Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale «La pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità che parte da noi»
Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco Scuola e Lavoro Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco La nota:una donazione che dà valore ai legami e ai diritti, nel segno dell’Agenda 2030"
Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" Cultura Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" La nota: "Un patrimonio archeologico immenso ancora nascosto"
Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato Ambiente Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato «Necessari un registro tumori, il potenziamento della medicina territoriale, un ospedale pienamente operativo e la massima chiarezza in merito al progetto dell’elettrodotto»
Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Associazioni Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Legambiente Corato e Legambiente Trani con gli alunni del Tattoli-De Gasperi di Corato
Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Associazioni Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Legambiente chiede un confronto pubblico sul tema
1 Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Ambiente Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Il primo di due incontri informativi promossi da Legambiente
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
26 gennaio 2026 Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
26 gennaio 2026 Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
Torna a Corato "Cinebonus ": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
26 gennaio 2026 Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
26 gennaio 2026 Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
24 gennaio 2026 Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.