Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale

Non può esserci pace senza giustizia, e non può esserci giustizia senza il rispetto dei diritti umani. Di fronte alle ferite che lacerano il mondo — dall'Ucraina alla Palestina, fino alla crisi in Venezuela — Legambiente Corato sceglie di far sentire la propria voce.«Perché il Venezuela ci riguarda? Per la nostra città, il Venezuela non è un punto lontano sulla mappa. È una terra legata a Corato da decenni di storie, famiglie e affetti. I nostri concittadini che vivono lì, sono parte della nostra anima: le loro difficoltà sono le nostre. Non restare indifferenti è un dovere morale», dichiarano i rappresentanti.Lunedi 26 Gennaio si terrà una conferenza pubblica dedicata alla Pace e al Diritto Internazionale:" Narrazioni di pace e ambiente. Comunicazione, media e cultura per promuovere un nuovo immaginario di futuro sostenibile". Un momento di confronto aperto a tutti per capire come, partendo dai nostri territori, possiamo costruire un futuro diverso.«Il Nostro Manifesto Per Il Futuro: ONU più forte: per una democrazia globale che funzioni davvero. Europa dei Popoli: un'Unione solidale, vicina alle persone. Ecologia è Pace: la transizione energetica è l'unica via per fermare le guerre per le risorse fossili»."La pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità che parte da noi" — Giuseppe Faretra, Presidente Legambiente Corato.Venite a far sentire la vostra voce. Alziamo insieme le bandiere del diritto e della solidarietà.