Legambiente (repertorio)
Legambiente (repertorio)
Attualità

Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale

«La pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità che parte da noi»

Corato - mercoledì 7 gennaio 2026 10.50 Comunicato Stampa
Non può esserci pace senza giustizia, e non può esserci giustizia senza il rispetto dei diritti umani. Di fronte alle ferite che lacerano il mondo — dall'Ucraina alla Palestina, fino alla crisi in Venezuela — Legambiente Corato sceglie di far sentire la propria voce.

«Perché il Venezuela ci riguarda? Per la nostra città, il Venezuela non è un punto lontano sulla mappa. È una terra legata a Corato da decenni di storie, famiglie e affetti. I nostri concittadini che vivono lì, sono parte della nostra anima: le loro difficoltà sono le nostre. Non restare indifferenti è un dovere morale», dichiarano i rappresentanti.

Lunedi 26 Gennaio si terrà una conferenza pubblica dedicata alla Pace e al Diritto Internazionale:" Narrazioni di pace e ambiente. Comunicazione, media e cultura per promuovere un nuovo immaginario di futuro sostenibile". Un momento di confronto aperto a tutti per capire come, partendo dai nostri territori, possiamo costruire un futuro diverso.

«Il Nostro Manifesto Per Il Futuro: ONU più forte: per una democrazia globale che funzioni davvero. Europa dei Popoli: un'Unione solidale, vicina alle persone. Ecologia è Pace: la transizione energetica è l'unica via per fermare le guerre per le risorse fossili».

"La pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità che parte da noi" — Giuseppe Faretra, Presidente Legambiente Corato.

Venite a far sentire la vostra voce. Alziamo insieme le bandiere del diritto e della solidarietà.
  • Legambiente Corato
L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall' Adriatica Virtus Corato alla serie A2
7 gennaio 2026 L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall' Adriatica Virtus Corato alla serie A2
Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
7 gennaio 2026 Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
Altri contenuti a tema
Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco Scuola e Lavoro Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco La nota:una donazione che dà valore ai legami e ai diritti, nel segno dell’Agenda 2030"
Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" Cultura Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato" La nota: "Un patrimonio archeologico immenso ancora nascosto"
Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato Ambiente Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato «Necessari un registro tumori, il potenziamento della medicina territoriale, un ospedale pienamente operativo e la massima chiarezza in merito al progetto dell’elettrodotto»
Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Associazioni Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica Legambiente Corato e Legambiente Trani con gli alunni del Tattoli-De Gasperi di Corato
Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Associazioni Rinnovamento rete elettrica cittadina: firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Corato ed Enel Distribuzione Legambiente chiede un confronto pubblico sul tema
1 Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Ambiente Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza” Il primo di due incontri informativi promossi da Legambiente
“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato Ambiente “Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato Una rassegna con incontri e dialoghi per sensibilizzare la comunità locale
Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi" Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi" Soddisfatto Giuseppe Faretra, presidente del circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato
Questa sera anche a Corato si festeggia il Natale ortodosso
7 gennaio 2026 Questa sera anche a Corato si festeggia il Natale ortodosso
Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale il gesto solidale del Corato Calcio
6 gennaio 2026 Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale il gesto solidale del Corato Calcio
Dalla scuola all’ospedale la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato
6 gennaio 2026 Dalla scuola all’ospedale la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato
La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026
6 gennaio 2026 La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026
Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani»
5 gennaio 2026 Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani»
La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica
5 gennaio 2026 La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica
"Note in crescendo ": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
5 gennaio 2026 "Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti
5 gennaio 2026 Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.