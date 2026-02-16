Partito Democratico
Politica

Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico

Un'occasione per presentare il programma e gli obiettivi

Corato - lunedì 16 febbraio 2026 12.59 Comunicato Stampa
Il Partito Democratico di Corato, insieme ai Giovani Democratici, ha avviato un ampio percorso partecipativo, una "conferenza programmatica", per costruire il programma in vista delle elezioni amministrative di Corato del 2026. Questo percorso intende coinvolgere centinaia di persone attraverso assemblee tematiche, invitando cittadini, sindacati, associazioni, imprese ed esperti.

I primi tre appuntamenti sono fissati:
  • Lunedì 16/2 con il tavolo su lavoro e sviluppo economico;
  • Mercoledì 18/2 con scuola, giovani e cultura;
  • Venerdì 20/2 con welfare, sport, abitare.
«Con questo lavoro intendiamo raggiungere obiettivi che reputiamo fondamentali nel percorso verso le prossime elezioni:
  • un manifesto programmatico con obiettivo "Corato 2031", che mira a definire le prossime priorità per il futuro della nostra città, dopo gli importanti passi avanti fatti nei primi cinque anni di lavoro con l'amministrazione De Benedettis, di cui abbiamo accolto con piacere la candidatura a sindaco;
  • Contenuti: Il programma si concentra su ambiente, agricoltura, assetto e visione urbana, politiche sociali, giovanili e culturali, bilancio e sicurezza;
  • Alleanze: Il PD intende applicare anche nella nostra città il principio del campo largo politico che ha funzionato a livello regionale con il successo di Antonio Decaro;
  • Etica e Rinnovamento: La conferenza porrà l'accento anche sulla creazione di liste aperte a giovani e donne, con una commissione interna per garantire l'etica e la legalità dei candidati», espone il Pd Corato.
Il percorso vedrà una prima fase di ascolto e una seconda fase di discussione del programma prima della definizione formale della coalizione, a cui verrà proposto per stendere le liee programmatiche definitive.
