Ancora nessuna traccia della piccola Tené Mane

Non si hanno ancora notizie della piccola Tené Mane, la bambina di due anni di cui si sono perse le tracce da quando la sua mamma naturale la portò via dalla famiglia che la accudiva.Ci sono però delle novità relative all'intricata vicenda. Il papà della piccola, Ibrahima, è arrivato in Italia dal Senegal dove si trovava ed ha sporto denuncia per sottrazione di minore.È stato lo stesso genitore a ricostruire le fasi del rapporto con la sua ex compagna che, stando a quanto dichiarato, avrebbe lasciato la figlia e si sarebbe trasferita fuori città affidando la bimba alle cure di chi l'ha allevata.La bambina è scomparsa da Bari alcune settimane fa, quando la mamma l'ha portata via con sé. Da allora non si è saputo nulla delle sue condizioni di salute e della sua collocazione.Ora il padre vuole sapere dove si trova la piccola e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine e alla trasmissione Chi l'ha visto? pur di ritrovare la bambina.