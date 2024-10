Corato e il PNRR: un’opportunità per attuare la visione strategica della città

I cantieri attualmente in corso a Corato e la presentazione di un nuovo strumento, CREA, per condividere le informazioni con la cittadinanza

Powered by

Ecoestramurale : un'arteria cruciale per la città che si sta trasformando in un moderno boulevard urbano, caratterizzato da una rinnovata attenzione alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini e alla promozione di uno stie di vita più sostenibile con la realizzazione di una pista ciclabile, di 5 nuove piazze e la piantumazione di ben 616 alberi.

: un'arteria cruciale per la città che si sta trasformando in un moderno boulevard urbano, caratterizzato da una rinnovata attenzione alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini e alla promozione di uno stie di vita più sostenibile con la realizzazione di una pista ciclabile, di 5 nuove piazze e la piantumazione di ben 616 alberi. Ex liceo Oriani: da struttura chiusa e in stato di degrado da più di quarant'anni, sta diventando un centro polifunzionale nell'ambito culturale e sociale.

da struttura chiusa e in stato di degrado da più di quarant'anni, sta diventando un centro polifunzionale nell'ambito culturale e sociale. Asilo di via della Macina: un asilo nido all'avanguardia nato per rispondere alle esigenze delle famiglie del nostro territorio, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per i più piccoli; una struttura che rispetterà i più alti standard di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica nell'ottica di una configurazione degli spazi che favorisca l'utilizzo di metodi pedagogici innovativi.

un asilo nido all'avanguardia nato per rispondere alle esigenze delle famiglie del nostro territorio, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per i più piccoli; una struttura che rispetterà i più alti standard di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica nell'ottica di una configurazione degli spazi che favorisca l'utilizzo di metodi pedagogici innovativi. Asilo di via San Magno: all'asilo di via della Macina si aggiungerà un ulteriore asilo nido finanziato nell'ambito del Secondo Piano Asili Nido.

all'asilo di via della Macina si aggiungerà un ulteriore asilo nido finanziato nell'ambito del Secondo Piano Asili Nido. Edificio residenziale in via Tuscolana n°2: l'edificio di proprietà comunale è stato candidato nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).

Stazione di posta: interessa una parte del complesso del vecchio ospedale, con accesso da via Luigi Tarantini, e si appresta a diventare un centro servizi multifunzionale per accogliere e supportare le persone in condizioni di bisogno e povertà estrema.

interessa una parte del complesso del vecchio ospedale, con accesso da via Luigi Tarantini, e si appresta a diventare un centro servizi multifunzionale per accogliere e supportare le persone in condizioni di bisogno e povertà estrema. Intervento di Salvaguardia Idraulica: mira alla messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico della zonaSud-Est dell'abitato di Corato (via Lago Baione).

mira alla messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico della zonaSud-Est dell'abitato di Corato (via Lago Baione). Installazione colonnine per la ricarica di auto elettriche: la città sarà dotata di 5 impianti per la ricarica delle auto elettriche ubicati 2 in via Sant'Elia, via S. Maria, via Trilussa, Piazza XI febbraio.

la città sarà dotata di 5 impianti per la ricarica delle auto elettriche ubicati 2 in via Sant'Elia, via S. Maria, via Trilussa, Piazza XI febbraio. Potenziamento della rete da parte dell'ENEL : il sistema è soggetto ad opere di potenziamento e di ripristino in base alle esigenze e stanno interessando vari punti della città.

: il sistema è soggetto ad opere di potenziamento e di ripristino in base alle esigenze e stanno interessando vari punti della città. Rete distributiva dell'Acquedotto Pugliese:prevede il rifacimento per l'adeguamento della rete distributiva dell'Acquedotto Pugliese in diverse zone della città.

L'ha sempre avuto una visione ben chiara, espressa dalle linee programmatiche. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è stata un'occasione imperdibile per attuare gli obiettivi strategici mirati a modernizzare e rendere più attrattiva la città e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.Tra le varie realizzazioni, alcune meritano particolare attenzione per importanza e per le ricadute sul territorio:Il progetto, con un approccio altamente innovativo, mira alla riqualificazione dell'immobile interessato da forte degrado e alla rigenerazione dell'area circostante.Per restare sempre aggiornati sui progetti che stanno trasformando Corato e partecipare attivamente alla sua rinascita, l'vi invita a seguire le nuove pagine social, Facebook e Instagram, di C.R.E.A, il nuovo strumento informativo attraverso il quale verranno comunicati tutti i cambiamenti, le novità, e gli impatti positivi che il PNRR porterà alla nostra città.Per richieste di informazioni e/oeffettuare segnalazioni è possibile scrivere all'indirizzo dedicato info@creacorato.it