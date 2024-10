Ancora un grande successo per il regista coratino Tedeschi

il 17 ottobre "L'ultima notte d'inverno" , tratto da una storia vera di mafia salentina, interpretato dallo sceneggiatore Gianluca Memmi , peraltro finalista all'ultimo festival del cinema "Apulia Web Fest";

, tratto da una storia vera di mafia salentina, interpretato dallo sceneggiatore , peraltro finalista all'ultimo festival del cinema "Apulia Web Fest"; il 20 ottobre "Amore Mortale" con Vanessa Biscardi e Danilo Franco (sceneggiatore con altri), che narra di una ragazza stuprata dal padre;

con (sceneggiatore con altri), che narra di una ragazza stuprata dal padre; il 22 ottobre "Stalking sconfiggerlo si deve" con i protagonisti Simona Rutigliano, Nicola Losapio ed il piccolo Samuele D'Angeli, tratto dal libro "Stalking sconfiggerlo si può" di Antonio Russo edito da "I quaderni del Bardo" di Stefano Donno, sceneggiato dal regista, con il patrocinio morale del Comune di Corato. Il lungometraggio ha come obiettivo l'interruzione della lunga scia di "femminicidio".

Ancora un grande successo per il regista coratino. Il suo ultimo successo, infatti, è arrivato dalla 18esima edizione deltenutosi a Mendicino dal 7 al 10 ottobre scorso organizzato presso il locale teatro comunale dal direttore artistico Franco Barca e dalla presidente dell'associazione, con il sostegno di quell'amministrazione comunale.Nel corso della serata di gala del 10 ottobre scorso sono stati premiati dalla giuria presieduta dall'attore, i cortometraggi vincitori nelle varie categorie. Nella sezionel'emozione l'ha fatta da padrone quando è stato proclamato il cortometraggiodel regista, girato a Corato presso la sala "dell'ultima accoglienza" diL'opera è composta da due brevi scenette comiche che ripropongono elementi del modello testuale portandoli all'assurdo: un marito che si finge morto per "intrappolare" la moglie infedele e una ragazza in cerca di marito che approfitta della morte della madre.Emozionatissimo il regista quando ha visto proiettare sullo schermo il suo trailer e subito dopo salire sul palco per ricevere l'ambito premio che appartiene simbolicamente a tutti i protagonisti che ha ringraziato citandoli:Questi attori, professionisti e non, quasi sempre fanno parte dei cast delle opere cinematografiche del regista.Questo premio è l'ennesimo riconoscimento della passione per l'arte diche nella circostanza è felice nel comunicare di aver recentemente appreso che presso ildi Roma saranno proiettati i film, di tutt'altro genere, da egli diretti: