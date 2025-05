L'Anpi corato aderisce alla mobilitazione "il sudario" per Gaza

Un invito a esporre drappi bianchi il 24 maggio in segno di solidarietà con le vittime palestinesi e per chiedere la fine della strage

Il professor Tomaso Montanari invita tutti quelli che credono che sia ancora possibile fare qualcosa, a partecipare ad una mobilitazione per Gaza.Per noi dell'ANPI Sezione Maria Diaferia sarebbe importante esserci.La manifestazione è indetta per il 24 maggio ed intitolata il SUDARIO.Da giorni, da troppi giorni, i SUDARI avvolgono a Gaza i corpi dei palestinesi morti.I SUDARI che vediamo nei reportage da Gaza stretti tra le braccia di madri disperate, allineati macchiati di sangue su un pavimento coperto di macerie, delle macerie di quello che era Gaza, sono il simbolo della strage.Il SUDARIO ricopre, protegge, sottrae alla vista curiosa, frettolosa, spesse volte indifferente del mondo un corpo di cui è stato fatto scempio.Gesù fu avvolto in un sudario bianco. Fu avvolto come gesto di amore, di cura, di pietà da chi lo amava. Lo stesso gesto si ripete a Gaza decine, centinaia di volte al giorno.SABATO 24 MAGGIO stendiamo a finestre e balconi bianche lenzuola, esponiamo fuori dai negozi un drappo bianco.Invitiamo amici, conoscenti , vicini di casa a farlo.A farlo perché quelle mamme che stringono forte tra le braccia un piccolo sudario sporco di sangue, perché quelle fila di sudari allineati sul nudo selciato non siano solo un'immagine del telegiornale ma diventino un impegno perché domani non sia l'ULTIMO GIORNO DI GAZA.