A Corato la "Pastasciutta Antifascista" dell'Anpi "Maria Diaferia"
Appuntamento sabato 6 settembre con la musica degli "Abbasce"
Corato - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
Sabato prossimo, 6 settembre, per la prima volta a Corato, l'Anpi "Maria Diaferia" organizza la sua "Pastasciutta Antifascista", in collaborazione con Torre Palomba e IfinApulia.
La Pastasciutta Antifascista ricorda un momento simbolico della nostra storia: il 25 luglio 1943, giorno della caduta del fascismo, la famiglia Cervi offrì un piatto di pasta a tutta la popolazione, senza distinzione. Un gesto semplice, ma potente, che è diventato simbolo di Resistenza, solidarietà e speranza in un futuro di pace e libertà.
«Anche noi vogliamo celebrare questo spirito, con una pasta di comunità da condividere insieme», sostengono i componenti dell'Anpi coratina.
L'appuntamento è per le ore 20 a Torre Palomba e sarà accompagnato dalla musica popolare del gruppo "Abbasce".
