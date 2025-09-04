A Corato la "Pastasciutta Antifascista" dell'Anpi "Maria Diaferia"

Sabato prossimo, 6 settembre, per la prima volta a Corato, l'organizza la sua ", in collaborazione con Torre Palomba e IfinApulia.La Pastasciutta Antifascista ricorda un momento simbolico della nostra storia: il 25 luglio 1943, giorno della caduta del fascismo, la famiglia Cervi offrì un piatto di pasta a tutta la popolazione, senza distinzione. Un gesto semplice, ma potente, che è diventato simbolo di Resistenza, solidarietà e speranza in un futuro di pace e libertà.«Anche noi vogliamo celebrare questo spirito, con una pasta di comunità da condividere insieme», sostengono i componenti dell'Anpi coratina.L'appuntamento è per le ore 20 a Torre Palomba e sarà accompagnato dalla musica popolare del gruppo