Eventi
Anpi Corato, i presidi di solidarietà a sostegno della Palestina
Appuntamento in piazza Sedile domenica 21 e lunedì 22 settembre
Corato - domenica 21 settembre 2025 Comunicato Stampa
Domenica 21 settembre - dalle ore 19 alle ore 20.30 - e lunedì 22 settembre - dalle ore 19 alle ore 20.30 - in Piazza Sedile si terranno dei presidi solidarietà a favore del popolo palestinese promossi e organizzati dall'ANPI Corato.
I presidi si inseriscono nel circuito delle iniziative per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per la pace e contro il genocidio perpetrato da Israele nei confronti della popolazione civile di Gaza. L'obiettivo è tenere alta l'attenzione su quanto sta accadendo e manifestare solidarietà per il popolo palestinese.
Contestualmente verrà distribuito materiale informativo e raccolti fondi a favore di Emergency Gaza. Compatibilmente con le finalità dell'iniziativa saranno possibili brevi interventi dei cittadini.
