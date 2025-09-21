Anpi Corato, i presidi di solidarietà a sostegno della Palestina

- dalle ore 19 alle ore 20.30 - e- dalle ore 19 alle ore 20.30 - in Piazza Sedile si terranno dea favore delpromossi e organizzati dall'I presidi si inseriscono nel circuito delle iniziative per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per la pace e contro il genocidio perpetrato da Israele nei confronti della popolazione civile di Gaza. L'obiettivo è tenere alta l'attenzione su quanto sta accadendo e manifestare solidarietà per il popolo palestinese.Contestualmente verrà distribuito materiale informativo e raccolti fondi a favore di Emergency Gaza. Compatibilmente con le finalità dell'iniziativa saranno possibili brevi interventi dei cittadini.