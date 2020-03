Assenza di notizie ufficiali, interviene la politica

La nostra pubblica richiesta di ottenere informazioni ufficiali dall'amministrazione comunale relativi all'emergenza coronavirus (informazioni che non sono ancora giunte e che probabilmente non arriveranno mai), ha risvegliato anche alcuni esponenti politici cittadini spingendoli a richiedere al commissario straordinario e al Prefetto informazioni relativi alla nostra città.La senatrice di Corato Bruna Piarulli ha scritto al Prefetto, al presidente della Regione, al direttore generale della Asl, al direttore sanitario dell'ospedale di Corato e per conoscenza al commissario prefettizio del Comune di Corato facendo tre esplicite richieste.«La sottoscritta Angela Bruna Piarulli, senatrice della Repubblica Italiana, facendo seguito alle numerose segnalazioni informali delle ultime ore pervenute dalla cittadinanza coratina, relative alla mancanza di comunicazione e conoscenza dei dati inerenti la diffusione del virus COVID-19 nel territorio di Corato, nel rispetto della privacy,CHIEDE di conoscere il numero esatto dei cittadini risultati positivi al test per il COVID-19 nel Comune di Corato; di conoscere il numero dei cittadini destinatari del provvedimento di quarantena obbligatoria nel Comune di Corato; di conoscere la situazione del presidio ospedaliero di Corato alla luce delle presunte situazioni di contagio ed eventuali provvedimenti adottati.»Anche il sen. Perrone ha scritto al commissario prefettizio chiedendo di fornire informazioni circa la situazione legata all'emergenza covid in città.«Dinanzi alla molte richieste e sollecitazioni che mi sono pervenute in questi giorni, ho chiesto al Commissario Straordinario Dott.ssa Schettini di informare tempestivamente la cittadinanza sull'andamento dell'epidemia (numero di contagiati nel nostro Comune). Tutti noi cittadini abbiamo il diritto di essere tranquillizzati e rassicurati dalla massima autorità cittadina» ha scritto l'ex parlamentare coratino.