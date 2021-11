Assunzioni a tempo indeterminato alla Asl Bari, banditi 22 concorsi

N. PROFILO PROFESSIONALE DISCIPLINA 2 Dirigente Medico Cardiologia 3 Dirigente Medico Radiodiagnostica per attività della UOSVD Neuroradiologia e Radiologia Interventistica 10 Dirigente Medico Chirurgia Generale 2 Dirigente Medico Chirurgia Vascolare 3 Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 10 Dirigente Medico Nefrologia 1 Dirigente Medico Geriatria 2 Dirigente Medico Malattie Infettive 20 Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza 2 Dirigente Medico Neurochirurgia 8 Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia 2 Dirigente Medico Otorinolaringoiatria 2 Dirigente Medico Malattie dell'Apparato Respiratorio 21 Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione 5 Dirigente Medico Medicina Trasfusionale 3 Dirigente Medico Urologia 7 Dirigente Medico Psichiatria 5 Dirigente Medico Radiodiagnostica 3 Dirigente Medico Neurologia 10 Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia 14 Dirigente Medico Gastroenterologia 1 Dirigente Medico Medicina Nucleare

Ventidue concorsi pubblici per assumere 136 medici a tempo indeterminato e rinforzare gli Ospedali in modo stabile e duraturo. La Direzione strategica della ASL Bari, con la delibera n° 2064 del 24 novembre pubblicata in Albo Pretorio, si proietta nel futuro prossimo puntando ad assumere le risorse umane necessarie per andare oltre l'emergenza sanitaria.Sono esattamente 136 i posti per dirigenti medici messi a concorso e 22 i profili professionali richiesti. Una "chiamata" che risponde all'esigenza da un lato di assicurare la continuità assistenziale principalmente nelle strutture ospedaliere, dall'altro a quella di rinforzare e stabilizzare gli organici in maniera strutturale. Il reclutamento riguarda, tra gli altri, anestesisti-rianimatori (20 posti), specialisti nella medicina d'urgenza (21), chirurghi (10), cardiologi (2), radiologi interventisti e neuroradiologi (3), radiologi (5), psichiatri (7), gastroenterologi (14), ginecologi (10), nefrologi (10) e ortopedici (8), interessando in pratica tutte le maggiori branche specialistiche presenti nei presidi ospedalieri.«Questi bandi – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – rappresentano un'opportunità per rilanciare l'assistenza sanitaria, soprattutto negli ospedali che nell'ultimo anno e mezzo sono stati sottoposti ad una forte pressione. Attraverso i concorsi auspichiamo di assumere tantissimi dirigenti medici e in un numero davvero notevole di specialità, con la consapevolezza che questa programmazione può rappresentare per i cittadini e per la nostra azienda la base per migliorare l'assistenza sanitaria del futuro prossimo».I bandi di concorso pubblico approvati, come previsto dalla legge, saranno a breve pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Di seguito il prospetto completo dei profili messi a concorso: