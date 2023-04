Autovelox, dal 1° maggio interessante nuove tratte della SP231

Arrivano nuovi autovelox sulle strade più trafficate del Barese e saranno attivi dal prossimo 1° maggio per evitare pericoli ed incidenti.Alcuni di questi dispositivi per il rilevamento elettronico della velocità riguardano anche alcuni tratti viari che passano per Bitonto. Tra questi sono inclusi infatti alcuni punti della strada provinciale 231: dal chilometro zero al 11+300 (ossia dall'attuale inizio in Modugno sino a Bitonto) e dal chilometro 16+300 al 35+300, andando ad interessare anche i Comuni di Terlizzi, Ruvo e Corato.È stata la Prefettura a comunicare i tratti di strade extraurbane individuati per l'installazione del controllo del traffico, che saranno posizionati su entrambi i sensi di marcia.