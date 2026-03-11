dottore
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive

Dottor Lattanzio: «L'idea nasce dalla volontà di promuovere una cultura della prevenzione»

Corato - mercoledì 11 marzo 2026 11.11 Comunicato Stampa
Domenica 22 marzo, dalle ore 10.00 alle 17.00, presso la sede AVIS di Corato (Piazza Vittorio Emanuele II, 23), si terrà una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive rivolta alla cittadinanza. L'iniziativa è ideata e curata da Mira srl Impresa Sociale e rientra tra le attività del bando "Innesti Anziani" del Comune di Corato, promosso con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane attraverso iniziative dedicate al benessere, alla prevenzione e alla partecipazione attiva.

Mira srl Impresa Sociale si occupa di innovazione nell'ambito dei disturbi neurocognitivi, sviluppando servizi e interventi dedicati alla prevenzione, alla valutazione e al supporto delle persone che vivono condizioni come il disturbo neurocognitivo maggiore (tra cui la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza) e il disturbo neurocognitivo lieve (MCI – Mild CogniFve Impairment).

Le attività dell'impresa sociale sono rivolte non solo alle persone che presentano difficoltà cognitive, ma anche ai loro caregiver e ai familiari, spesso coinvolti in prima linea nel percorso di cura e assistenza. «L'idea nasce dalla volontà di promuovere una cultura della prevenzione – afferma il dottor Lattanzio, rappresentante legale di Mira srl Impresa Sociale – perché troppo spesso si interviene quando le difficoltà sono già avanzate. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire alle persone un primo momento di orientamento e consapevolezza. Il nostro obiettivo è quello di prendere in carico non solo il singolo, ma anche le famiglie, accompagnandole in percorsi personalizzati che possano rispondere ai bisogni specifici della persona e del suo contesto di vita».

Durante la giornata sarà possibile effettuare uno screening delle funzioni cognitive della durata di circa 15 minuti, utile per osservare lo stato di alcune capacità fondamentali come memoria, attenzione, linguaggio, orientamento e funzioni esecutive. «A Bari – prosegue Fabrizio Lattanzio abbiamo già attivato diversi servizi a bassa soglia utili per la popolazione su questi temi, ma nei territori limitrofi l'offerta è ancora molto limitata. Per questo riteniamo importante portare iniziative di prevenzione direttamente nelle comunità».

Lo screening rappresenta un primo momento di orientamento, utile per comprendere lo stato delle proprie funzioni cognitive e, se necessario, valutare eventuali approfondimenti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, poiché i posti sono limitati. Per effettuare lo screening è necessario prenotarsi contattando la Dottoressa Marilù Cavallo al numero +39 347 378 1613 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Se hai un caro con demenza e hai bisogno di supporto, puoi chiamarci al numero 3271391228.
Locandina Screening gratuiti
Locandina Screening gratuiti
