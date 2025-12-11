Fabio Quinto
Fabio Quinto
Attualità

Ad Andria il primo intervento per ictus ischemico con "SENDit": nella equipe anche il dottor coratino Quinto

«L’intervento è stato condotto con successo grazie soprattutto ad un device innovativo»

Corato - giovedì 11 dicembre 2025 12.01 Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi, presso l'ospedale Bonomo di Andria, è stato condotto con successo un intervento per ictus ischemico mediante l'impiego di innovativo catetere da aspirazione con tecnologia "SENDit".

Una donna di 58 anni è stata condotta dal 118 presso l'Ospedale Dimiccoli di Barletta con un quadro acuto di ictus ischemico cerebrale causato dall'occlusione dell'arteria cerebrale media destra, caratterizzato da grave paresi del lato sinistro del corpo e difficoltà del linguaggio. La paziente è stata sottoposta alle indagini neuroradiologiche del caso, compresa la TC perfusionale che ha consentito di evidenziare la presenza di ampio territorio cerebrale ancora salvabile; pertanto, presa in carico dalla Stroke Unit del Dimiccoli, di cui è responsabile la dottoressa Stella Aniello, è stata condotta presso l'ospedale Bonomo di Andria per essere sottoposta a trattamento endovascolare.

L'intervento, eseguito dall'equipe di Neuroradiologia Interventistica composta dai dottori Cerini, Malatesta e Quinto, ha previsto l'impiego di un catetere da trombo-aspirazione di ultimissima generazione che è dotato al suo interno di un microcatetere a basso profilo (tecnologia SENDit) che consente e semplifica la navigazione dei vasi intracranici, riducendo notevolmente i tempi operatori e le possibili complicanze peri-procedurali, fattori fondamentali in una patologia fortemente debilitante e tempo-dipendente come l'ictus ischemico.

Si tratta del primo intervento nel centro-sud Italia con tale tipologia di device che promette di migliorare l'efficacia terapeutica dell'ictus ischemico.

«L'intervento è stato condotto con successo – spiega prosegue il dott. Fabio Quinto, Dirigente Responsabile della UOS di Angiografia Interventistica - grazie soprattutto ad un device innovativo, di cui siamo provvisti, così come di altri materiali sempre più performanti che migliorano la qualità del servizio offerto nelle nostre strutture».

«Ringraziamo tutto il personale coinvolto, rianimatori, tecnici, infermieri, 118, che si adoperano quotidianamente nella cura dell'ictus ischemico – prosegue il Commissario Straordinario Tiziana Dimatteo - grazie al quale l'Asl Bt è all'avanguardia in tale complessa patologia».
  • Medicina
Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene "
11 dicembre 2025 Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene"
"Rami di CULTura ": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato
11 dicembre 2025 "Rami di CULTura": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato
Altri contenuti a tema
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari Avviata la procedura per coprire le zone carenti nel 2025
“AllergoMurgia”, Corato sede di un importante convegno scientifico Eventi “AllergoMurgia”, Corato sede di un importante convegno scientifico Sarà presente anche l'assessore regionale Rocco Palese
Il medico coratino Giuseppe Diaferia è il nuovo direttore della Cardiologia del Dimiccoli Arti e Professioni Il medico coratino Giuseppe Diaferia è il nuovo direttore della Cardiologia del Dimiccoli Il medico è stato nominato dai vertici ASL BAT ed è già operativo nel suo nuovo incarico
Un’eccellenza coratina della medicina all’Open per parlare di malattie epatiche, dipendenze e prevenzione Associazioni Un’eccellenza coratina della medicina all’Open per parlare di malattie epatiche, dipendenze e prevenzione Incontro con il Prof. Francesco Tandoi, Direttore Chirurgia epatobiliare e Trapianti di Fegato del Policlinico di Bari
Aurora, la ragazza coratina che ha subito duplice intervento cuore-polmoni torna a casa Cronaca Aurora, la ragazza coratina che ha subito duplice intervento cuore-polmoni torna a casa Dopo nove mesi di ospedale e cure mediche, ha potuto riabbracciare parenti ed amici
A Corato un corso sulla riabilitazione nei giovani pazienti con disabilità neuromotorie Vita di Città A Corato un corso sulla riabilitazione nei giovani pazienti con disabilità neuromotorie Il corso di formazione è destinato a professionisti della riabilitazione
La cittadinanza si mobilita per Roberto Torelli Vita di Città La cittadinanza si mobilita per Roberto Torelli Il "Memorial Aldo Sciscioli" in campo per sostenere le cure per il giovane coratino
"Giornata della Prevenzione", lunedì la conferenza stampa di presentazione "Giornata della Prevenzione", lunedì la conferenza stampa di presentazione L'iniziativa è organizzata da "Onda d'urto - Uniti contro il cancro"
Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?
10 dicembre 2025 Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?
Due coratini all'Istituto "Bona Sforza " di Bari per una conferenza sul Mediterraneo
10 dicembre 2025 Due coratini all'Istituto "Bona Sforza" di Bari per una conferenza sul Mediterraneo
Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
10 dicembre 2025 Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
"Corato Cultivar Bellezza ": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
10 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
10 dicembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
9 dicembre 2025 Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
9 dicembre 2025 Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
9 dicembre 2025 Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.