Avviso di interruzione di energia elettrica

Enel Distribuzione informa i cittadini che oggi, venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 23:59, sarà effettuato un intervento sulla rete elettrica che potrebbe comportare interruzioni temporanee di energia.Le vie interessate sono:• Via De Gasperi• Corso Garibaldi• Via Luisa Piccarreta (già Via Nazario Sauro)• Via CarmineDurante i lavori, l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata.Per motivi di sicurezza Enel raccomanda di non utilizzare gli ascensori e di prestare la massima attenzione.L'interruzione riguarda esclusivamente i civici alimentati in bassa tensione.