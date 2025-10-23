Francesco Colabella
Attualità

Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»

La nota integrale del coratino Francesco Colabella

Corato - giovedì 23 ottobre 2025 11.11 Comunicato Stampa
«Si tratta di una questione privata, legata alla mia attività, e non autorizzo nessuno a utilizzare il mio nome per fini politici». Con queste parole, Francesco Colabella interviene dopo che, nel corso di una conferenza stampa convocata oggi dalle forze di opposizione, il suo nome è stato citato in relazione a una vicenda giudiziaria ormai conclusa.

Colabella prende le distanze da ogni tentativo di strumentalizzazione: «La situazione è chiusa, sia dal punto di vista legale che personale. Non vedo motivo per cui debba essere tirata in ballo nuovamente. Mettere nome e cognome su un video che sta circolando è stato un gesto inopportuno: non ero a conoscenza della conferenza stampa, fatta alle mie spalle, né sono stato avvisato».

L'interessato annuncia inoltre l'intenzione di tutelarsi: «Mi riservo di intraprendere vie legali. È mancato il tatto anche solo di cancellare il mio nome, assolutamente superfluo ai fini della cronaca. Questa è una vicenda che riguarda la mia attività privata, e non deve essere utilizzata per giochi politici».

Parole che chiudono la porta a ogni ulteriore interpretazione pubblica di una vicenda che, secondo Colabella, «non ha più nulla a che fare con la politica né con l'attualità amministrativa».
