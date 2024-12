Babbo Natale senza regali alla Cerasella

Era il 28 Novembre del 200, quando è scomparso Don Antonio Piano un grande sacerdote.Un comitato spontaneo di residenti nel quartiere Cerasella e di persone che hanno conosciuto il "sacerdote buono" ,da qualche tempo nel suo ricordo hanno organizzato un gruppo whatsapp e nell'anniversario della sua scomparsa ,una messa celebrata dal suo viceparroco nella permanenza al Sacro Cuore Don Giuseppe Lobascio.Alcuni dei componenti di questo comitato spontaneo avevano interessato l'amministrazione comunale per poter intitolare la nuova piazzetta,ristrutturata l'estate scorsa,al parroco che per tanto anni aveva vissuto nel quartiere perifericoPurtroppo il "regalo di Natale" promesso non è arrivato ma chi ha conosciuto Don Antonio spera che il nuovo anno porti questa bella novità,perché è proprio dovere di noi oggi,permettere anche alle nuove generazioni di mantenere per sempre a mente il nome di un grande sacerdote