Innesti 2025: l'avviso pubblico per contrastare le povertà educative

promuovere la cittadinanza attiva e la cura degli spazi pubblici;

promuovere integrazione interculturale e delle differenze;

promuovere benessere psicologico e consapevolezza emotiva.

Entro il prossimo, gli enti del terzo settore possono candidare progettualità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025 all'interno del programmaLe aree/finalità in cui è possibile presentare proposte progettuali sono tre:Le risorse complessive a disposizione dell'avviso di co-progettazione ammontano ad. L'iniziativa, finanziata grazie a risorse del DIPOFAM - Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è promossa dall'assessorato alle Politiche Sociali.Dopo l'individuazione di massimo, ritenute più idonee dall'apposita Commissione, gli uffici comunali del Settore Servizi alla Persona attiveranno un appositocon gli enti del terzo settore selezionati, ai fini di concertare insieme le progettualità definitive da avviarsi immediatamente dopo.L'avviso pubblico e la modulistica sono reperibili qui: https://bit.ly/innesti_2025 «Continua il lavoro di animazione sociale del territorio che mira al benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi della nostra città», commentano ile l'assessore alle Politiche Sociali«L'obiettivo della quarta edizione del programma "Innesti" è, inoltre, quello di proseguire il percorso di rafforzamento della comunità educante locale composta da attori del terzo settore, scuole, rete dei servizi di welfare in ambito sociale e sanitario, cittadinanza attiva. Invitiamo tutti a partecipare all'avviso pubblico e alle attività».