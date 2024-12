Bilancio positivo per "La Coratina in Festa", l'evento che celebra l'eccellenza dell'olio di Corato

Si è conclusa con grande successo l'edizione di quest'anno de "La Coratina in Festa", l'evento dedicato all'olio extravergine di oliva di qualità della varietà Coratina, fiore all'occhiello del territorio pugliese e sempre più riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Organizzato dall'Associazione Terre di Coratina, in collaborazione con l'associazione culturale Freedom e con il patrocinio del Comune di Corato – Assessorato allo Sviluppo Economico – insieme a Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Associazione Città dell'Olio, Confcommercio Bari-BAT e GAL Le Città di Castel del Monte, l'evento ha rappresentato un momento di celebrazione e promozione della cultura olivicola locale nell'ambito del programma natalizio "Incanto".Degustazioni, show cooking, incontri tematici, convegni e visite ai frantoi hanno messo in luce non solo la straordinaria qualità dell'olio EVO prodotto nel territorio, ma anche la passione e la competenza degli olivicoltori locali, veri ambasciatori di un'eccellenza made in Corato.Tra i momenti più apprezzati, le dimostrazioni pratiche di raccolta e spremitura delle olive, che hanno coinvolto grandi e piccoli, e i laboratori didattici, pensati per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di una produzione sostenibile e di qualità.Grazie alla sinergia tra i produttori e le istituzioni, "La Coratina in Festa" si è confermata non solo un evento enogastronomico, ma un motore di sviluppo per il territorio. L'Associazione Terre di Coratina, che conta ben 28 produttori, è impegnata nella promozione di una filiera olivicola innovativa e sostenibile, ha ribadito la propria volontà di fare del territorio un modello di oleoturismo, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e creare valore per l'intera comunità.E se dal punto di vista della comunicazione e della "sponsorizzazione" del marchio "La Coratina", siamo ancora indietro, come asserito dall'Oleologo Luigi Caricato nel suo talk "Scienza e arte della comunicazione dell'olio", uno degli eventi de "La Coratina in Festa", è indubbio che per proprietà nutraceutiche ed organolettiche, la nostra Monocultivar sia un prodotto unico al mondo.Il bilancio finale non può che essere positivo: "La Coratina in Festa" ha superato ogni aspettativa, dimostrando ancora una volta che unendo tradizione, innovazione e spirito di accoglienza si possono creare esperienze capaci di valorizzare le ricchezze di un territorio unico come quello di Corato.Un appuntamento questo, che ormai è una consolidata tradizione del programma natalizio coratino.