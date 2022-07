L'incontro pubblico organizzato dal movimento civico "Nuova Umanità" e in programma venerdì 1 luglio in piazza Cesare Battisti a Corato è stato annullato a seguito della sopraggiunta positività al Covid-19 del consigliere comunale. La cancellazione dell'evento è dovuta anche alla necessità, in via precauzionale, di vagliare i contatti ravvicinati degli ultimi giorni con altri soci del direttivo.Nuova Umanità ha ringraziato i cittadini e i giornalisti che avrebbero partecipato all'iniziativa, augurando una pronta guarigione a Vito Bovino. L'appuntamento sarà successivamente calendarizzato.