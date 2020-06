BuonCampo incontra Amore a quattro zampe

Per il consueto appuntamento del venerdì con "BuonCampo incontra", questo pomeriggio, alle ore 18.30, Martina Fariello, referente del progetto della Fondazione Casillo, sarà in diretta Facebook con l'associazione di volontariato animalista di Corato Amore a Quattrozampe.



L'associazione, oggi, è sempre più coesa e presente sul territorio con una serie di attività che mirano a contenere il fenomeno del randagismo, e, contemporaneamente, a diffondere la cultura dell'adozione di cani e gatti.



«Insieme a Domenico Molinini, presidente, e Paola Carrieri, segretaria della suddetta associazione ed educatrice Fidasc Cinowork, vi racconteremo come è nata l'associazione, come hanno operato i volontari durante i soccorsi in Pandemia Covid-19, dell'impatto che il randagismo ha sull'ambiente e del loro ultimo progetto».