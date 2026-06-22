Estate che comincia, comunità che si mette in moto

L'oratorio Estivo della parrocchia Sacro Cuore di Gesù sta per prendere il via, e lo farà questo pomeriggio alle 17 ,con un gesto semplice ma potentissimo: una biciclettata di quartiere che diventerà il primo passo — anzi, la prima pedalata — di un'estate costruita insieme.Le famiglie, i bambini, gli animatori e tutto il rione si ritroveranno davanti all'oratorio per dare inizio a un percorso che non sarà solo fatto di attività, ma di relazioni che si accendono, di strade che si riscoprono, di comunità che sceglie di muoversi unita.A inaugurare ufficialmente l'oratorio estivo sarà il parroco, don Paolo Spera, che offrirà ai presenti un pensiero di apertura dal tono luminoso e accogliente:«L'oratorio è una porta che si apre ogni giorno. Qui nessuno arriva per caso: ogni bambino, ogni famiglia, ogni volontario porta un dono.Quest'estate vogliamo camminare — e pedalare — insieme, perché la gioia cresce solo quando la si condivide.»Un messaggio che diventerà la bussola delle settimane che verranno.Il percorso tra le vie del quartiere trasformerà le strade in un fiume colorato di caschetti, magliette e sorrisi. Sarà un modo per dire: ci siamo, siamo presenti, siamo comunità in movimento.Con questa partenza, l'oratorio estivo del Sacro Cuore si prepara a diventare un tempo di gioia, crescita, gioco, amicizia e cura reciproca.Ogni giorno sarà un piccolo viaggio, ogni attività un'occasione per scoprire che la comunità è un bene che si costruisce insieme.