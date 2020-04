Buoni Spesa, inizia domani la distribuzione. Le indicazioni del Comune

Buoni Spesa - elenco attività commerciali Documento PDF

A partire da domani 8 aprile, presso il Settore Servizi Sociali ubicato in Via Gravina n. 132, cominceranno le operazioni di distribuzione dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Corato.A tal fine si precisa che potranno recarsi presso gli uffici, nel giorno e nell'orario stabiliti, solo ed esclusivamente coloro che saranno stati contattati telefonicamente dagli assistenti sociali che stanno istruendo le relative istanze.Si evidenzia che non sarà consegnato alcun Buono Spesa ai cittadini che dovessero presentarsi presso gli uffici senza essere stati preventivamente contattati e che eventuali informazioni saranno fornite solo telefonicamente o via e-mail.L'eventuale accesso non programmato sarà considerato come uscita non autorizzata secondo quanto previsto dai decreti governativi in vigore in materia di emergenza COVID-19.Si precisa che è consentita la presentazione della domanda di partecipazione a sportello ovvero fino all'esaurimento delle risorse stanziate e che i tempi dell'istruttoria sono stati contingentati in funzione delle verifiche d'ufficio.I buoni spesa sono personali e numerati, non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in denaro contante e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco allegato che sarà integrato con ulteriori esercizi che aderiranno all'iniziativa.I beneficiari dei Buoni Spesa sono tenuti alla conservazione degli scontrini fiscali per i controlli. L'eventuale uso improprio degli stessi buoni sarà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.