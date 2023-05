"C'è stato forse un tempo: questa mattina in sala consiliare, Massimo Caponnetto presenta il suo romanzo

L'incontro conclude il ciclo di eventi organizzati dall'Amministrazione, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera Corato

Stamani alle ore 11:00, nella Sala Consigliare del Comune di Corato, vi sarà la presentazione del libro "C'è stato forse un tempo. La storia dell'amore fra Bettina e Antonino Caponnetto" di Massimo Caponnetto, figlio del magistrato Antonino.L'autore narra l'incontro e l'amore che ha tenuto insieme i suoi genitori e le vicende che a partire dagli anni '80 impegneranno professionalmente ilmagistrato a Palermo. Nel libro il vissuto personale e professionale si intrecciano in una sequenza di avvenimenti che hanno scandito il contrasto a Cosa nostra, in una sequenza organizzata cronologicamente.Modera l'incontro il giornalista Salvatore Vernice.L'incontro conclude il ciclo di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera Corato, dal titolo "Sguardi di Legalità. Verso il 23 maggio ed oltre".