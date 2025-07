Cambio alla guida della parrocchia Sacro Cuore

Un nuovo capitolo si apre per la comunità della Parrocchia Sacro Cuore con la nomina di Don Paolo Spera come nuovo amministratore, succedendo a Don Vito Martinelli, che ha guidato la parrocchia con dedizione e spirito pastorale per diversi anni.Don Paolo nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande sensibilità pastorale e capacità di ascolto, qualità che lo rendono particolarmente adatto a questo nuovo incarico.La nomina rappresenta non solo un cambiamento amministrativo, ma anche un momento di rinnovamento spirituale per la comunità.Don Vito Martinelli lascia un'eredità di impegno e vicinanza ai fedeli, e Don Paolo è chiamato a proseguire questo cammino con entusiasmo e spirito di servizio.La celebrazione ufficiale dell'ingresso di Don Paolo si terrà presumibilmente prima dell'inizio dell'anno pastorale presso la chiesa del Sacro Cuore, e sarà un'occasione per accogliere il nuovo parroco e ringraziare Don Vito per il suo prezioso ministero che continuerà nella Chiesa Matrice coadiuvando Don Gino De Palma.