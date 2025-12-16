Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà

6 foto Cena Solidale 2025

Aiutare oltre la consegna del "pacco" è da sempre uno degli obiettivi della: ieri 15 dicembre i numerosi volti presenti ne hanno confermato il successo. La sesta edizione della "" si è riconfermata un momento di festa e condivisione.Lunghe tavolate hanno occupato lache si è trasformata in una. Più di duecento presenti hanno condiviso risate, racconti, musica e cibo, preparato dall'Istituto professionale "". Non solo, professori, studenti e dirigente si sono impegnati anche per l'allestimento degli spazi e il servizio in sala.Il pasto è stato il collante che ha messo tutti a proprio agio. Tra un piatto e l'altro si sono intrecciati sguardi e gesti di solidarietà, grazie ai tanti volontari presenti.Ad allietare e arricchire la serata anche il "Duo Pegaso" che con la loro musica hanno contribuito a un clima di gioia, serenità e convivialità.Una serata, dunque, resa possibile dalla sinergia di più realtà che hanno dimostrato come collaborazione e solidarietà possano fare la differenza.Non solo una cena, ma un modo per far comprendere che non si è mai soli e che la comunità può diventaree un aiuto per costruire ponti per ricominciare.sono il motivo che spingono i volontari della Caritas a continuare nel loro operato: uno "stipendio" che non si misura in denaro, ma in relazioni, dignità e speranze restituite. Ogni singolo "grazie" è il motore che spinge i volontari a continuare nel loro operato e ad alimentare i loro progressi quotidiani.Accanto alla Caritas, indispensabile è da sempre il lavoro della "" che continua a garantire sicurezza e vicinanza ai più fragili.