Cena Solidale 2025. <span>Foto Anna Lops</span>
Cena Solidale 2025. Foto Anna Lops
Eventi

Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà

La Caritas cittadina trasforma il Sacro Cuore in una grande casa

Corato - martedì 16 dicembre 2025 11.04
Aiutare oltre la consegna del "pacco" è da sempre uno degli obiettivi della Caritas: ieri 15 dicembre i numerosi volti presenti ne hanno confermato il successo. La sesta edizione della "Cena Solidale" si è riconfermata un momento di festa e condivisione.

Lunghe tavolate hanno occupato la Chiesa del Sacro Cuore che si è trasformata in una grande casa aperta a tutti. Più di duecento presenti hanno condiviso risate, racconti, musica e cibo, preparato dall'Istituto professionale "L. Tandoi". Non solo, professori, studenti e dirigente si sono impegnati anche per l'allestimento degli spazi e il servizio in sala.

Il pasto è stato il collante che ha messo tutti a proprio agio. Tra un piatto e l'altro si sono intrecciati sguardi e gesti di solidarietà, grazie ai tanti volontari presenti.


Ad allietare e arricchire la serata anche il "Duo Pegaso" che con la loro musica hanno contribuito a un clima di gioia, serenità e convivialità.

Una serata, dunque, resa possibile dalla sinergia di più realtà che hanno dimostrato come collaborazione e solidarietà possano fare la differenza.
6 fotoCena Solidale 2025
Cena Solidale 2025Cena Solidale 2025Cena Solidale 2025Cena Solidale 2025Cena Solidale 2025Cena Solidale 2025
Non solo una cena, ma un modo per far comprendere che non si è mai soli e che la comunità può diventare una rete di sostegno concreta e un aiuto per costruire ponti per ricominciare.

Sguardi, sorrisi, vittorie sono il motivo che spingono i volontari della Caritas a continuare nel loro operato: uno "stipendio" che non si misura in denaro, ma in relazioni, dignità e speranze restituite. Ogni singolo "grazie" è il motore che spinge i volontari a continuare nel loro operato e ad alimentare i loro progressi quotidiani.

Accanto alla Caritas, indispensabile è da sempre il lavoro della "Croce Rossa Italiana" che continua a garantire sicurezza e vicinanza ai più fragili.
  • Chiesa Sacro Cuore
  • Caritas Corato
"Corato Cultivar Bellezza ": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
16 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
16 dicembre 2025 Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
Altri contenuti a tema
Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori Solidarietà e speranza nelle serate del 6 e 7 dicembre
Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Vita di Città Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Grande festa il 6 dicembre 2025: un evento magico con elfi, mercatini e la slitta di Babbo Natale, interamente dedicato al piccolo Damiano
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Vita di Città SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Un viaggio tra devozione, canto e radici popolari
Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera Religione Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera Un incontro dedicato a chi ha contribuito alla crescita della comunità parrocchiale
L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore Religione L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore La liturgia segna l'inizio ufficiale del servizio pastorale di Don Paolo nella parrocchia
Oltre la consegna del “pacco”: il lavoro della Caritas a Corato Associazioni Oltre la consegna del “pacco”: il lavoro della Caritas a Corato Continua l'opera dei volontari e delle volontarie a sostegno della città
Cambio alla guida della parrocchia Sacro Cuore Religione Cambio alla guida della parrocchia Sacro Cuore Don Paolo Spera nuovo parroco
A Corato le celebrazioni della solennità del Sacro Cuore di Gesù Religione A Corato le celebrazioni della solennità del Sacro Cuore di Gesù Un appuntamento di fede e comunità venerdì 27 giugno
Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
16 dicembre 2025 Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
1
Luci di Natale e voragini l'esperienza mistica del guidatore coratino
16 dicembre 2025 Luci di Natale e voragini l'esperienza mistica del guidatore coratino
Festa dell’Albero 2025 – “Mettiamo radici per il futuro”
16 dicembre 2025 Festa dell’Albero 2025 – “Mettiamo radici per il futuro”
Al Museo la seconda edizione di Nativitas - la Natività nell'arte
16 dicembre 2025 Al Museo la seconda edizione di Nativitas - la Natività nell'arte
A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
16 dicembre 2025 A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
16 dicembre 2025 A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
15 dicembre 2025 Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
La FAS Basket Corato lotta per tre quarti ma si arrende al Matera
15 dicembre 2025 La FAS Basket Corato lotta per tre quarti ma si arrende al Matera
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.