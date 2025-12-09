Ricordo del piccolo Damiano. <span>Foto Anna Lops</span>
Ricordo del piccolo Damiano. Foto Anna Lops
Eventi

Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori

Solidarietà e speranza nelle serate del 6 e 7 dicembre

Corato - martedì 9 dicembre 2025 13.28
Una comunità che si riunisce è sempre motivo di forza, coesione e rinascita e Corato ha incarnato pienamente queste qualità nelle serate di sabato 6 e domenica 7 dicembre.

Momenti particolarmente intensi sono stati dedicati alla memoria del piccolo Damiano, scomparso tragicamente qualche mese fa in un incidente stradale.

La forza, la presenza e l'affetto di una comunità si sono resi tangibili attorno a una famiglia, a un padre e una madre, colpiti da un dolore improvviso e immenso.

Sabato 6 dicembre, presso la parrocchia del Sacro Cuore, durante una serata di festa e condivisione organizzata da don Paolo Spera, bambini, famiglie, giovani e anziani presenti, si sono riuniti in un momento di preghiera per ricordare Damiano. Stretti ai genitori i presenti hanno espresso conforto e vicinanza, provando a trasformare l'immane dolore in un sostegno concreto.
5 fotoRicordo del piccolo Damiano
Ricordo del piccolo DamianoRicordo del piccolo DamianoRicordo del piccolo DamianoRicordo del piccolo DamianoRicordo del piccolo Damiano
Domenica 7 novembre, l'accensione di un albero, quello "degli angeli" in ricordo del piccolo, accanto al bar dei genitori. Un segno di speranza, partito dai genitori, e accolto a braccia aperte dalla cittadinanza.

«Ricordiamo questa sera insieme al papà e alla mamma il piccolo Damiano che ci ha lasciato pochissime settimane fa, a soli cinque mesi per un incidente stradale», sono state le riflessioni del sindaco De Benedittis. «Oggi l'accensione di questo albero deve essere un segno di speranza e di fede. Non dimentichiamo che l'albero di Natale è proprio questo: un segno di vita, è l'albero sempreverde che anche quando c'è l'autunno non perde le foglie e che anche nei giorni di maggiore oscurità si accende e si illumina».
  • Chiesa Sacro Cuore
Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
9 dicembre 2025 Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
9 dicembre 2025 Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
Altri contenuti a tema
Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Vita di Città Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Grande festa il 6 dicembre 2025: un evento magico con elfi, mercatini e la slitta di Babbo Natale, interamente dedicato al piccolo Damiano
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Vita di Città SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Un viaggio tra devozione, canto e radici popolari
Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera Religione Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera Un incontro dedicato a chi ha contribuito alla crescita della comunità parrocchiale
L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore Religione L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore La liturgia segna l'inizio ufficiale del servizio pastorale di Don Paolo nella parrocchia
Cambio alla guida della parrocchia Sacro Cuore Religione Cambio alla guida della parrocchia Sacro Cuore Don Paolo Spera nuovo parroco
A Corato le celebrazioni della solennità del Sacro Cuore di Gesù Religione A Corato le celebrazioni della solennità del Sacro Cuore di Gesù Un appuntamento di fede e comunità venerdì 27 giugno
Dedicata a Don Antonio Piano la nuova piazzetta della "Cerasella" Vita di Città Dedicata a Don Antonio Piano la nuova piazzetta della "Cerasella" Grande soddisfazione del comitato spontaneo che aveva supportato l'iniziativa
Babbo Natale senza regali alla Cerasella Attualità Babbo Natale senza regali alla Cerasella L'intitolazione della piazzetta a Don Antonio Piano rimandata,forse, al prossimo anno
Un fuoriserie jazz nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”
9 dicembre 2025 Un fuoriserie jazz nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”
Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi
9 dicembre 2025 Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi
Corato e la ricerca della verità: il ruolo dell’investigatore privato della Iuris Investigazioni
9 dicembre 2025 Corato e la ricerca della verità: il ruolo dell’investigatore privato della Iuris Investigazioni
Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2
7 dicembre 2025 Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2
L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria
7 dicembre 2025 L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria
A "Terrafuoco " di Terlizzi gli studenti del liceo artistico
7 dicembre 2025 A "Terrafuoco" di Terlizzi gli studenti del liceo artistico
Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti
6 dicembre 2025 Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti
Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi
6 dicembre 2025 Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.