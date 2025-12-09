Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori

5 foto Ricordo del piccolo Damiano

Una comunità che si riunisce è sempre motivo die Corato ha incarnato pienamente queste qualità nelle serate di sabato 6 e domenica 7 dicembre.Momenti particolarmente intensi sono stati dedicati alla memoria del, scomparso tragicamente qualche mese fa in un incidente stradale.di una comunità si sono resi tangibili attorno a una famiglia, a un padre e una madre, colpiti da un dolore improvviso e immenso.Sabato 6 dicembre, presso la parrocchia del Sacro Cuore, durante una serata di festa e condivisione organizzata da don Paolo Spera, bambini, famiglie, giovani e anziani presenti, si sono riuniti in unper ricordare Damiano. Stretti ai genitori i presenti hanno espresso conforto e vicinanza, provando a trasformare l'immane dolore in un sostegno concreto.Domenica 7 novembre,, quello "degli angeli" in ricordo del piccolo, accanto al bar dei genitori. Un segno di speranza, partito dai genitori, e accolto a braccia aperte dalla cittadinanza.«Ricordiamo questa sera insieme al papà e alla mamma il piccolo Damiano che ci ha lasciato pochissime settimane fa, a soli cinque mesi per un incidente stradale», sono state le riflessioni del sindaco De Benedittis. «Oggi l'accensione di questo albero deve essere un segno di speranza e di fede. Non dimentichiamo che l'albero di Natale è proprio questo: un segno di vita, è l'albero sempreverde che anche quando c'è l'autunno non perde le foglie e che anche nei giorni di maggiore oscurità si accende e si illumina».