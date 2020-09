Candidati sindaci a confronto, due appuntamenti sui temi cittadini

La Zona Pastorale San Cataldo - Corato organizza, in collaborazione con l'Associazione "Cercasi un fine", due serate di ascolto e di confronto con i candidati sindaco, in vista delle prossime elezioni amministrative."Finalità dell'iniziativa è offrire ai cittadini un'occasione per valutare, in modo comparato, le proposte dei diversi candidati su diversi temi significativi per la vita della nostra città" spiegano gli organizzatori.A moderare il doppio confronto sarà Rosa Siciliano, direttore editoriale della rivista "Mosaico di Pace", fondata da don Tonino Bello.I due incontri verteranno su tematiche differenti e avranno luogo martedì 8 settembre, alle 20.00, presso il piazzale della parrocchia San Francesco e lunedì 14 settembre, alle 19.30, presso Largo don Ciccio Tattoli, nei pressi della parrocchia Sacra Famiglia. In caso di pioggia, gli appuntamenti saranno spostati nei rispettivi spazi interni.