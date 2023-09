"Canto A Elegua": fuori il primo singolo del producer coratino Eddy Marchese

"Il compito più difficile del comico è saper far ridere", diceva Diego Abatantuono in una sua recente intervista rilasciata a Repubblica. Parallelamente, il compito più difficile di un producer - dj è saper far ballare. Sembra scontato, ma quante volte, ritrovandoci in discoteca o in situazioni "ballerecce", i brani proposti dal dj di turno ti lasciano lì, impalato? Tante, troppe. Questo però non può accadere con "Canto a Elegua", primo singolo del dj e producer coratino Eddy Marchese (Edoardo Marchese all'anagrafe)."Canto a Elegua" é un brano afro-house, con chiare reminescenze tribali, un viaggio attraverso i suoni e i colori dell'Africa nera, quella selvaggia, inesplorata, mistica, mitica. Sin dai primi secondi di traccia, è impossibile restare immobili, impossibile non lasciarsi travolgere dal sound unico. "Canto a Elegua" è un'esperienza sensoriale per l'ascoltatore, un viaggio sonoro che evoca l'essenza dei riti e delle celebrazioni tribali, una traccia coinvolgente e festosa.Il brano, prodotto da Bauxite Label, è uscito ieri su tutte le piattaforme di streaming più conosciute e noi, per l'occasione, abbiamo intervistato Eddy Marchese:«Mi sono avvicinato al mondo della musica sin da tenera età grazie ai miei genitori. Ho sempre amato la chitarra, il canto, ma da qualche anno mi sono avvicinato al mondo della produzione, passando prima da tracce trap, rap e R&B, infine alla Afro House».«Elegua è una semi-divinità africana, protettrice dei viaggiatori. Ho scoperto questa figura affascinante grazie alla mia ragazza, ballerina di rumba tra le altre cose, che mi ha fatto conoscere questo brano, che in origine è appunto una rumba. Elegua possiede le chiavi del destino, infatti gli viene attribuita la capacità di saper aprire e chiudere sia la porta della felicità che quella della disgrazia. Questo mi ha molto affascinato e ho capito sin da subito che avrei potuto dare una sfumatura differente e personale a questo brano tribale».«La mia musica è di nicchia, brani di questo genere non puoi ascoltarlo ovunque, non è la cosiddetta musica commerciale che può avere molto spazio in radio o in TV. La mia musica è per tutti coloro che amano le sonorità tropicali, la afro-house, ma anche per i dj del settore famosi, che possono lanciare il mio brano».«Innanzitutto voglio fare gavetta, ho ancora molto da imparare, ma sto studiando molto per migliorare giorno dopo giorno. Successivamente vorrei proporre la mia musica nei club prima limitrofi, poi perché no, in tutto il mondo. Voglio "diventare qualcuno" in questo mondo, mi piacerebbe che più gente possibile possa conoscere la mia musica».In bocca al lupo per la tua musica, in bocca al lupo per la tua carriera, Eddy!"Canto a Elegua" puoi ascoltarla gratuitamente qui: