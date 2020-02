Carnevale Coratino, un concorso per premiare la Maschera Originale

Si aggiunge all'elenco di concorsi indetti in occasione del Carnevale, anche il contest che premierà la Maschera Originale. Già proposto da diverse edizioni come Concorso maschera singola, il contest intende stimolare la partecipazione delle maschere originali, che si distinguano per simpatia, arrangiamento, o per particolare attrazione.Obiettivo, la valorizzazione delle maschere che circolano nei giorni di carnevale dandone il giusto risalto, un incentivo alla partecipazione e alla fantasia del pubblico che non partecipa al corteo mascherato.Possono iscriversi una o più persone costituite in gruppo. Le Maschere Originali possono inserirsi nel corteo mascherato previo accordo con l'organizzazione.Per poter partecipare le maschere dovranno recarsi all'Info point della Pro Loco nelle giornate di domenica 23 e martedì 25 febbraio in Piazza Cesare Battisti, in concomitanza con gli eventi. Basterà compilare il modulo di iscrizione e lasciarsi fotografare dal personale della Pro Loco per concorrere ad aggiudicarsi il premio in palio: un buono del valore di 100euro, in collaborazione con la Profumeria Piccininni.La giuria valuterà la maschera più originale tramite documentazione fotografica e decreterà i vincitori che saranno proclamati in sede di premiazione ufficiale.