Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino

Il Programma degli Eventi

La città disi prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: il. Un programma ricco di eventi che fondono la maschera e l'arte cinematografica con eventi collaterali che spaziano tra le arti performative, la gastronomia locale e l'energia delle grandi parate, trasformando le piazze e i corsi in un palcoscenico a cielo aperto.Non mancheranno i. La storica manifestazione è organizzata dallacon il patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia, Unpli Puglia ed è inserita nell'albo nazionale dei Carnevali della Tradizione.Domenica 8 Febbraio –Il sipario si alza incon una mattinata dedicata alle famiglie. Si inizia con lo spettacolo "Per tutti i Grimm", a cura della compagnia teatrale Room to Play che trasporterà i più piccoli nel mondo delle fiabe. A seguire animazione a cura di Group Animation & Boing Party e dj set cura di Michele Minafra. Degustazione di chiacchiere di carnevale con l'Istituto di Istruzione Superiore Oriani - Tandoi – indirizzo alberghiero e la pasticceria "Il Dolce Momento".Domenica 15 Febbraio –La, il cuore della città si animerà con i gruppi mascherati lungo i corsi cittadini e le performance inpresentate da Mariarita Minoia e Stefano Alicchio di Radio Selene. A fine sfilata seguirà il Dj set di Michele Minafra.Il serpentone mascherato partirà da via Lama di Grazia per procedere lungo Via Aldo Moro, Piazza Vittorio Emanuele, Corsi Cittadini, Piazza Cesare Battisti.Martedi 17 Febbraio –L'apoteosi del: a partiretorna la parata dei gruppi con esibizioni coreografiche. A scaldare l'atmosfera insarà la musica e l'animazione di Radio Selene, con la conduzione di Mariarita Minoia e Stefano Alicchio, a cui seguirà il dj set a fine sfilata.La sfilata partirà da via Lama di Grazia per procedere lungo Via Aldo Moro, Piazza Vittorio Emanuele, Corsi Cittadini, Piazza Cesare Battisti.Domenica 22 Febbraio –I festeggiamenti si chiudono ufficialmente con lala sfilata partirà da via Lama di Grazia per procedere lungo Via Aldo Moro, Piazza Vittorio Emanuele, Corsi Cittadini, Piazza Cesare Battisti. Accompagna la sfilata la presentazione curata degli speaker di Radio Selene Mariarita Minoia e Stefano Alicchio.: Proclamazione dei vincitori in Piazza Cesare Battisti e l'atteso concerto finale.