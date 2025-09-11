CARO DOMANI Giornata SUMMER CAMP
CARO DOMANI Giornata SUMMER CAMP
Eventi

“Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo

Illustrato il progetto in conferenza stampa a Corato alla Fondazione Casillo

Corato - giovedì 11 settembre 2025 10.17 Comunicato Stampa
Illustrato in conferenza stampa a Corato, nella sede della Fondazione Casillo, "Caro Domani – Summer Camp", il laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto ideato e promosso dalla Fondazione Vincenzo Casillo è curato dal Teatro dei Borgia nell'ambito del festival "Fuori dai Mondi!", rassegna che trasforma il paesaggio rurale in un palcoscenico condiviso tra arte e territorio.

Dallo scorso 27 agosto, dodici giovani artisti continuano a vivere un'esperienza immersiva presso l'Agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, ai piedi di Castel del Monte, con pratiche collettive, seminari, workshop di danza, musica, scrittura, video e performance. Guidati da Gianpiero Borgia, Elena Cotugno e Riccardo Palmieri, i partecipanti si confrontano con approcci e linguaggi diversi in un contesto stimolante e aperto alla sperimentazione.

Il singolare progetto affonda le sue radici in una iniziativa targata Fondazione Casillo. Nello specifico, lo scorso dicembre, ragazze e ragazzi pugliesi tra i 15 e i 25 anni furono invitati a scrivere una lettera al proprio futuro: un gesto intimo e visionario, capace di trasformarsi in voce di gruppo.

Da quella chiamata è nata una esperienza scenica, condivisa e tangibile, come è stato sottolineato durante la conferenza stampa, che vedrà suggellare il cammino formativo con lo spettacolo conclusivo "Caro Domani", in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, al Teatro Mobile del Teatro dei Borgia allestito nella suggestiva masseria Sei Carri. La performance racchiude una polifonia di suoni, emozioni, sogni, invenzioni, visioni che i ragazzi percepiscono in proiezione del loro futuro e coltivano artisticamente durante il loro viaggio culturale. L'evento sarà suggellato dalla consegna di attestati e conferimento di borse di studio.

«Per noi è molto più che un progetto culturale - ha affermato con soddisfazione Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia che stimiamo profondamente».

«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp, il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» hanno dichiarato all'unisono Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, direttori artistici del Teatro dei Borgia «Da questa visione nascono i laboratori e gli incontri messi a punto in perfetta armonia con Fondazione Casillo. Ogni giornata è densa di sollecitazioni utili per ascoltare, creare e costruire insieme in un clima di collaborazione e scoperta. Straordinaria la capacità di mettersi in gioco e di esprimersi liberamente. Lo spettacolo finale sarà il riflesso autentico dell'estroso coraggio dei giovani partecipanti».
  • Fondazione Vincenzo Casillo
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
11 settembre 2025 Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
11 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
Altri contenuti a tema
La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp" La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp" Questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del progetto e dell’evento finale
L'ITET "Tannoia" aderisce a Sezione Rondine, promuovere dialogo e pace fra gli studenti Scuola e Lavoro L'ITET "Tannoia" aderisce a Sezione Rondine, promuovere dialogo e pace fra gli studenti Il Progetto, sostenuto da Fondazione Casillo, aiuta i ragazzi ad affrontare i conflitti
Vite in bicicletta, riflessioni sulla mobilità sostenibile con artisti e atleti Vite in bicicletta, riflessioni sulla mobilità sostenibile con artisti e atleti Nuovo appuntamento con Sognitudo 2030
Sognitudo 2030, due mostre su salvaguardia dell'ambiente e nuovi stili di vita Cultura Sognitudo 2030, due mostre su salvaguardia dell'ambiente e nuovi stili di vita La sensibilizzazione attraverso l'arte, nel chiostro di Palazzo di Città e nella chiesa di San Vito
Sviluppo sostenibile, al via la 2^ edizione di Sognitudo 2030 Attualità Sviluppo sostenibile, al via la 2^ edizione di Sognitudo 2030 Iniziativa sostenuta da Fondazione Casillo per promuovere la consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile
sCool Food, un progetto per le scuole di Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Casillo Associazioni sCool Food, un progetto per le scuole di Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Casillo Gli istituti scolastici possono presentare domanda
"ChiAmaLaCittà", oggi in streaming 5 cortometraggi sullo sviluppo sostenibile Attualità "ChiAmaLaCittà", oggi in streaming 5 cortometraggi sullo sviluppo sostenibile Realizzati nell'ambito di "Sognitudo 2030", con la direzione artistica di Francesco Martinelli e la regia di Michele Pinto
Sognitudo 2030, lo Sviluppo Sostenibile passa dalla cura del creato Attualità Sognitudo 2030, lo Sviluppo Sostenibile passa dalla cura del creato Anche a Corato la prima edizione del Festival di sensibilizzazione alla sostenibilità
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
11 settembre 2025 Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
Formazione continua, il motore nascosto del project management
11 settembre 2025 Formazione continua, il motore nascosto del project management
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
11 settembre 2025 A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo "
11 settembre 2025 Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo"
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario
10 settembre 2025 Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario
In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028 "
10 settembre 2025 In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.