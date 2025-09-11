“Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo

Illustrato in conferenza stampa a Corato, nella sede della, il laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto ideato e promosso dalla Fondazione Vincenzo Casillo è curato dalnell'ambito del festival, rassegna che trasforma il paesaggio rurale in un palcoscenico condiviso tra arte e territorio.Dallo scorso 27 agosto, dodici giovani artisti continuano a vivere un'esperienza immersiva presso l'Agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, ai piedi di Castel del Monte, con pratiche collettive, seminari, workshop di danza, musica, scrittura, video e performance. Guidati da, i partecipanti si confrontano con approcci e linguaggi diversi in un contesto stimolante e aperto alla sperimentazione.Il singolare progetto affonda le sue radici in una iniziativa targata Fondazione Casillo. Nello specifico, lo scorso dicembre, ragazze e ragazzi pugliesi tra i 15 e i 25 anni furono invitati a scrivere una lettera al proprio futuro: un gesto intimo e visionario, capace di trasformarsi in voce di gruppo.Da quella chiamata è nata una esperienza scenica, condivisa e tangibile, come è stato sottolineato durante la conferenza stampa, che vedrà suggellare il cammino formativo con lo, in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, al Teatro Mobile del Teatro dei Borgia allestito nella suggestiva masseria Sei Carri. La performance racchiude una polifonia di suoni, emozioni, sogni, invenzioni, visioni che i ragazzi percepiscono in proiezione del loro futuro e coltivano artisticamente durante il loro viaggio culturale. L'evento sarà suggellato dallae conferimento di«Per noi è molto più che un progetto culturale - ha affermato con soddisfazione, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia che stimiamo profondamente».«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp, il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» hanno dichiarato all'unisonoed, direttori artistici del Teatro dei Borgia «Da questa visione nascono i laboratori e gli incontri messi a punto in perfetta armonia con Fondazione Casillo. Ogni giornata è densa di sollecitazioni utili per ascoltare, creare e costruire insieme in un clima di collaborazione e scoperta. Straordinaria la capacità di mettersi in gioco e di esprimersi liberamente. Lo spettacolo finale sarà il riflesso autentico dell'estroso coraggio dei giovani partecipanti».