Lo spettacolo "Caro Domani" chiude in bellezza il festival "Fuori dai Mondi!"

Nell'atmosfera suggestiva del panorama murgiano, ai piedi di Castel del Monte, lo spettacoloha chiuso in bellezza l'esperienza di, laboratorio di formazione gratuito intensivo e residenziale rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni nel campo delle arti performative. Il progetto ideato e promosso dallaè stato curato dalnell'ambito del, rassegna che dal 27 agosto al 13 settembre ha trasformato il paesaggio rurale in un palcoscenico condiviso tra arte e territorio.Dodici giovani artisti hanno vissuto una vera e propriaall'Agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, con pratiche collettive, seminari, workshop di danza, musica, scrittura, video e performance. Guidati da, i partecipanti si sono confrontati con approcci e linguaggi diversi in un contesto stimolante e aperto alla sperimentazione.La performance conclusiva tenutasi al Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito nella Masseria Sei Carri, ha registrato gli applausi a scena aperta di un pubblico entusiasta del lavoro realizzato in perfetta armonia dal gruppo coeso e motivato. Lo spettacolo ha racchiuso in modo encomiabile una polifonia di suoni, sogni, emozioni, invenzioni, poesia, visioni, speranze, percepiti e coltivati dai ragazzi durante il loro viaggio culturale proiettandosi nel futuro con le loro aspirazioni. Grande gioia e soddisfazione per l'evento finale della serata: lae ilcon l'intervento di, presidente della, e died, direttori artistici del Teatro dei Borgia.«Per noi Caro Domani - Summer Camp è stato un gesto concreto verso il futuro – ha affermato compiaciuta, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – Un sogno ambizioso che ha preso forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia che stimiamo profondamente».«La formazione rappresenta il cuore pulsante e il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» hanno dichiarato all'unisonoed«Da questa visione sono nati i laboratori e gli incontri messi a punto con Fondazione Casillo. Lo spettacolo finale è stato il riflesso autentico dell'estroso coraggio dei giovani partecipanti e della loro straordinaria capacità di mettersi in gioco».