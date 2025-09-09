La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp"

Ai piedi di Castel del Monte si avvia alla conclusione la prima edizione di "Caro Domani – Summer Camp", laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto, parte del festival "Fuori dai Mondi!" ideato dal Teatro dei Borgia, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre impegnata nel promuovere creatività e visione tra le nuove generazioni.

Dal 27 agosto dodici giovani artisti stanno vivendo un'esperienza immersiva presso l'agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, partecipando a seminari, pratiche collettive e workshop di danza, musica, regia, scrittura, video e performance. Il percorso formativo, gratuito per i partecipanti, culminerà con lo spettacolo finale Caro Domani, in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, nel Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito presso la masseria. A seguire, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione e il conferimento delle borse di studio, alla presenza dei promotori e sostenitori del progetto.

Oggi, invece, martedì 9 settembre, a partire dalle ore 15.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto e dell'evento finale nella sede coratina della Fondazione Casillo, all'interno del Palazzo degli Uffici Casillo Group, in via Sant'Elia n. 71.

Il progetto nasce dall'omonima iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Vincenzo Casillo lo scorso dicembre. «Per noi è molto più di un progetto culturale – afferma Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia, che stimiamo profondamente. Auguriamo ai ragazzi di concludere questo percorso con profonda ispirazione».

«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» dichiarano Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, direttori artistici del Teatro dei Borgia.

Ai piedi di Castel del Monte si avvia alla conclusione la, laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto, parte del festivalideato dal, è realizzato grazie al sostegno della, da sempre impegnata nel promuovere creatività e visione tra le nuove generazioni.Dal 27 agosto dodici giovani artisti stanno vivendo un'esperienza immersiva presso l'agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, partecipando a seminari, pratiche collettive e workshop di danza, musica, regia, scrittura, video e performance. Il percorso formativo, gratuito per i partecipanti, culminerà con lo spettacolo finale, in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, nel Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito presso la masseria. A seguire, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione e il conferimento delle borse di studio, alla presenza dei promotori e sostenitori del progetto.Il progetto nasce dall'omonima iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Vincenzo Casillo lo scorso dicembre. «Per noi è molto più di un progetto culturale – afferma, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia, che stimiamo profondamente. Auguriamo ai ragazzi di concludere questo percorso con profonda ispirazione».«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» dichiaranoed, direttori artistici del Teatro dei Borgia.