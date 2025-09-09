CARO DOMANI Giornata SUMMER CAMP
CARO DOMANI Giornata SUMMER CAMP
Eventi

La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp"

Questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del progetto e dell’evento finale

Corato - martedì 9 settembre 2025 10.03 Comunicato Stampa
Ai piedi di Castel del Monte si avvia alla conclusione la prima edizione di "Caro Domani – Summer Camp", laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto, parte del festival "Fuori dai Mondi!" ideato dal Teatro dei Borgia, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre impegnata nel promuovere creatività e visione tra le nuove generazioni.
Dal 27 agosto dodici giovani artisti stanno vivendo un'esperienza immersiva presso l'agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, partecipando a seminari, pratiche collettive e workshop di danza, musica, regia, scrittura, video e performance. Il percorso formativo, gratuito per i partecipanti, culminerà con lo spettacolo finale Caro Domani, in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, nel Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito presso la masseria. A seguire, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione e il conferimento delle borse di studio, alla presenza dei promotori e sostenitori del progetto.
Oggi, invece, martedì 9 settembre, a partire dalle ore 15.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto e dell'evento finale nella sede coratina della Fondazione Casillo, all'interno del Palazzo degli Uffici Casillo Group, in via Sant'Elia n. 71.
Il progetto nasce dall'omonima iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Vincenzo Casillo lo scorso dicembre. «Per noi è molto più di un progetto culturale – afferma Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia, che stimiamo profondamente. Auguriamo ai ragazzi di concludere questo percorso con profonda ispirazione».
«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» dichiarano Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, direttori artistici del Teatro dei Borgia.
Ai piedi di Castel del Monte si avvia alla conclusione la prima edizione di "Caro Domani – Summer Camp", laboratorio intensivo e residenziale dedicato alla formazione artistica di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto, parte del festival "Fuori dai Mondi!" ideato dal Teatro dei Borgia, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre impegnata nel promuovere creatività e visione tra le nuove generazioni.

Dal 27 agosto dodici giovani artisti stanno vivendo un'esperienza immersiva presso l'agriturismo Sei Carri, in Contrada Finizio, partecipando a seminari, pratiche collettive e workshop di danza, musica, regia, scrittura, video e performance. Il percorso formativo, gratuito per i partecipanti, culminerà con lo spettacolo finale Caro Domani, in scena venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 19, nel Teatro Mobile del Teatro dei Borgia, allestito presso la masseria. A seguire, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione e il conferimento delle borse di studio, alla presenza dei promotori e sostenitori del progetto.

Oggi, invece, martedì 9 settembre, a partire dalle ore 15.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto e dell'evento finale nella sede coratina della Fondazione Casillo, all'interno del Palazzo degli Uffici Casillo Group, in via Sant'Elia n. 71.

Il progetto nasce dall'omonima iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Vincenzo Casillo lo scorso dicembre. «Per noi è molto più di un progetto culturale – afferma Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo – è un gesto concreto verso il futuro. Un sogno ambizioso che prende forma grazie alla passione del Teatro dei Borgia, che stimiamo profondamente. Auguriamo ai ragazzi di concludere questo percorso con profonda ispirazione».

«La formazione rappresenta il cuore pulsante di Caro Domani – Summer Camp il pilastro su cui si fondano i nostri progetti» dichiarano Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, direttori artistici del Teatro dei Borgia.
  • Fondazione Vincenzo Casillo
  • Teatro dei Borgia
Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
9 settembre 2025 Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
“Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
9 settembre 2025 “Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
Altri contenuti a tema
L'ITET "Tannoia" aderisce a Sezione Rondine, promuovere dialogo e pace fra gli studenti Scuola e Lavoro L'ITET "Tannoia" aderisce a Sezione Rondine, promuovere dialogo e pace fra gli studenti Il Progetto, sostenuto da Fondazione Casillo, aiuta i ragazzi ad affrontare i conflitti
Vite in bicicletta, riflessioni sulla mobilità sostenibile con artisti e atleti Vite in bicicletta, riflessioni sulla mobilità sostenibile con artisti e atleti Nuovo appuntamento con Sognitudo 2030
Sognitudo 2030, due mostre su salvaguardia dell'ambiente e nuovi stili di vita Cultura Sognitudo 2030, due mostre su salvaguardia dell'ambiente e nuovi stili di vita La sensibilizzazione attraverso l'arte, nel chiostro di Palazzo di Città e nella chiesa di San Vito
Sviluppo sostenibile, al via la 2^ edizione di Sognitudo 2030 Attualità Sviluppo sostenibile, al via la 2^ edizione di Sognitudo 2030 Iniziativa sostenuta da Fondazione Casillo per promuovere la consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile
sCool Food, un progetto per le scuole di Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Casillo Associazioni sCool Food, un progetto per le scuole di Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Casillo Gli istituti scolastici possono presentare domanda
"ChiAmaLaCittà", oggi in streaming 5 cortometraggi sullo sviluppo sostenibile Attualità "ChiAmaLaCittà", oggi in streaming 5 cortometraggi sullo sviluppo sostenibile Realizzati nell'ambito di "Sognitudo 2030", con la direzione artistica di Francesco Martinelli e la regia di Michele Pinto
Sognitudo 2030, lo Sviluppo Sostenibile passa dalla cura del creato Attualità Sognitudo 2030, lo Sviluppo Sostenibile passa dalla cura del creato Anche a Corato la prima edizione del Festival di sensibilizzazione alla sostenibilità
Sognitudo 2030, anche a Corato il Festival dello Sviluppo Sostenibile Attualità Sognitudo 2030, anche a Corato il Festival dello Sviluppo Sostenibile Incontri, un laboratorio e cortometraggi nell'evento di Fondazione Casillo, con la direzione artistica di Francesco Martinelli
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
8 settembre 2025 “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
SuperEnalotto, a Corato centrato il "5 " per quasi 18mila euro
8 settembre 2025 SuperEnalotto, a Corato centrato il "5" per quasi 18mila euro
Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
8 settembre 2025 Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
8 settembre 2025 Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
A Corato un albero di carrubo in memoria di Angelo Vassallo
8 settembre 2025 A Corato un albero di carrubo in memoria di Angelo Vassallo
Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival
8 settembre 2025 Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival
A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità
8 settembre 2025 A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità
A Corato il settenario di preghiera in onore dell’Addolorata. Realizzata una luminaria a lei dedicata
8 settembre 2025 A Corato il settenario di preghiera in onore dell’Addolorata. Realizzata una luminaria a lei dedicata
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.