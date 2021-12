"Case mai viste", oggi la presentazione del calendario Pro Loco

Una piccola introduzione ai palazzi notabili di Corato tra '800 e '900. Questo è il tema di "Case mai viste" il Calendario 2022 della Città di Corato ideato dalla Pro Loco "Quadratum" e sviluppato in collaborazione con Spore Soc. Coop.Questo classico delle case dei Coratini (e non) verrà presentato alle Istituzioni e alla Stampa questa sera, giovedì 30 dicembre, alle ore 19.00, all'interno dell'elegante Palazzo F.lli Tarantini, disegnato dall'Ingegnere Santarella in Via Ruvo, 2.Il calendario è già prenotabile presso la sede Pro Loco e dell'Info Point Corato.