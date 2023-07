“Cattedrale all’alba”, Trani celebra l’alba con la musica dell’orchestra della Provincia BAT

Il 22 luglio 2023, alle ore 5:00 del mattino, l'Orchestra Sinfonica "Biagio Abbate" della Provincia BAT, diretta dal, si esibirà nella prima edizione dell'evento, nella spettacolare cornice di Piazza Duomo, ai piedi della maestosa Cattedrale di Trani.Questo straordinario concerto all'alba promette di essere un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano godere di un'atmosfera magica e suggestiva, celebrando la nascita di un nuovo giorno in musica, immersi nella bellezza del centro storico di Trani e incantati dalle esecuzioni dell'Orchestra Sinfonica della Provincia BAT. Un evento che unisce la magia della musica al fascino di una città ricca di arte, storia e cultura.L'Orchestra Sinfonica della Provincia BAT, rinomata per la sua caratura musicale, porterà sul palco, con un organico orchestrale di oltre cinquanta professori d'orchestra, le iconiche melodie composte da, tratte dalle più belle colonne sonore del cinema internazionale.L'ingresso sarà consentito a partire dalle oredel mattino, mentre il concerto avrà inizio alle. L'evento, promosso dal Comune di Trani, sarà condotto da Emma Ceglie.I biglietti sono in vendita presso i rivenditori Vivaticket di tutte le città oppure online al seguente link: https://tinyurl.com/34hxtwbk