La "Musica leggerissima" del duo Colapesce-Dimartino arriva a Corato

Hanno conquistato il pubblico e la critica con il singolo "" (quintuplo disco di platino) e l'album "" (disco d'oro) fino ad arrivare al debutto al cinema con "". Sono proprio i cantautori siciliani, in arte Colapesce, e, conosciuto semplicemente come Dimartino i due protagonisti del fuori programma coratino che, alle 21.30, si sono esibiti sul palco allestito inIl gruppo formatosi nel 2020 si è esibito intonando, oltre ai suoi maggiori successi, le canzoni racchiuse nel loro secondo album dal titolo "", una seconda produzione musicale anticipata dai singoli ", "Oltre alla classica esibizione Colapesce e Dimartino hanno voluto giocare anche sugli effetti a sorpresa e, durante il secondo pezzo della scaletta, hanno cosparso il pubblico delle prime file di coriandoli che hanno colorato il palco di mille colori.Verso la metà del concerto il duo ha coinvolto il pubblico e lo ha fatto cantare con "Spalsh" una delle canzoni più conosciute e vincitrice di ben due premi come ile ilalQuest'ultima inoltre, con il suo ritornello "E io lavoro per non stare con te..." è stata decretata anche comedaE poi, a chiusura, non poteva mancare il tanto atteso singolo che li ha resi famosi "Il concerto gratuito è stato reso possibile grazie alla collaborazione dele rientra nel cartellone "