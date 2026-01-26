Carnevale
Carnevale
Eventi

Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta

Dalla promozione turistica all’identità culturale, la festa torna a essere opportunità di rinascita per la città

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 12.25
Il Carnevale, oltre a rappresentare un momento di festa, è un'occasione per destagionalizzare il turismo e generare benefici economici, come dimostrano esperienze consolidate a Putignano e Corato, celebri per i loro eventi carnevaleschi.

Il Carnevale rappresenta oggi, come lo è già da anni per Corato, una preziosa occasione di rinascita: un'opportunità per recuperare il prestigio di un tempo, valorizzando un patrimonio culturale e sociale di grande rilevanza.

Ha preso il via ieri a Molfetta il primo dei tre talk dedicati al Carnevale, con un focus particolare sul marketing territoriale. L'incontro ha esplorato come il Carnevale possa diventare uno strumento strategico per promuovere il territorio, seguendo l'esempio di altre città italiane dove questa tradizione muove ingenti flussi turistici ed economici.

Il dibattito ha sottolineato l'importanza di creare sinergie tra pubblico e privato e di coinvolgere le scuole, formando i cittadini del domani e rafforzando il senso di comunità.

Per Molfetta, che fino ad oggi non aveva una maschera propria — identificandosi semplicemente con Toma — la scelta della nuova maschera territoriale, Melficto, segna un passo importante verso la valorizzazione della tradizione locale. I relatori hanno evidenziato come il Carnevale possa non solo attrarre turisti, ma anche rafforzare l'identità culturale e sociale della città. Sono intervenuti nel dibattito anche Elena Gentile, Vice Presidente della Fondazione Carnevale Putignano e Gerardo Strippoli, Presidente della Pro Loco Corato.

I prossimi appuntamenti del ciclo vedranno un approfondimento sull'antropologia del Carnevale con eminenti studiosi e professori universitari, mentre l'ultimo talk sarà dedicato al rapporto tra Carnevale e teatro, con ospiti Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli.
Conferenza Carnevale Molfetta
  • Carnevale Coratino
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Altri contenuti a tema
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati Le sfilate si terranno domenica 15, martedì 17 e domenica 22 febbraio
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! Vita di Città Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Vita di Città Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Grande entusiasmo e partecipazione per l'ultima giornata dedicata ai gruppi mascherati
Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Domenica prossima ultima sfilata con la proclamazione dei vincitori
Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Vita di Città Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Si parte alle 14.30 con lo stesso percorso di domenica
Fiume in piena di allegria per il 45° Carnevale Coratino Vita di Città Fiume in piena di allegria per il 45° Carnevale Coratino Severamente vietato non divertirsi
Al via il Carnevale Coratino Vita di Città Al via il Carnevale Coratino Si parte alle 14:30 da Via Lama di Grazia diretta Facebook su Coratoviva in collaborazione con SpazioTv
Carnevale 2025: Venezia-Putignano-Corato, la diretta domenica a partire dalle 15.30 Carnevale 2025: Venezia-Putignano-Corato, la diretta domenica a partire dalle 15.30 Spaziotv e CoratoViva sono pronte a trasmettere la tradizionale sfilata
Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
26 gennaio 2026 Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
26 gennaio 2026 Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
Torna a Corato "Cinebonus ": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
26 gennaio 2026 Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
26 gennaio 2026 Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
24 gennaio 2026 Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
24 gennaio 2026 Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
23 gennaio 2026 Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.