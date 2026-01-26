Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta

Il Carnevale, oltre a rappresentare un momento di festa, è un'occasione per destagionalizzare il turismo e generare benefici economici, come dimostrano esperienze consolidate a, celebri per i loro eventi carnevaleschi.Il Carnevale rappresenta oggi, come lo è già da anni per Corato, una preziosa occasione di rinascita: un'opportunità per recuperare il prestigio di un tempo, valorizzando un patrimonio culturale e sociale di grande rilevanza.Ha preso il via ieri a Molfetta il primo dei tre talk dedicati al Carnevale, con un focus particolare sul marketing territoriale. L'incontro ha esplorato come il Carnevale possa diventare uno strumento strategico per promuovere il territorio, seguendo l'esempio di altre città italiane dove questa tradizione muove ingenti flussi turistici ed economici.Il dibattito ha sottolineato l'importanza di creare sinergie tra pubblico e privato e di coinvolgere le scuole, formando i cittadini del domani e rafforzando il senso di comunità.Per Molfetta, che fino ad oggi non aveva una maschera propria — identificandosi semplicemente con Toma — la scelta della nuova maschera territoriale, Melficto, segna un passo importante verso la valorizzazione della tradizione locale. I relatori hanno evidenziato come il Carnevale possa non solo attrarre turisti, ma anche rafforzare l'identità culturale e sociale della città. Sono intervenuti nel dibattito anche Elena Gentile, Vice Presidente della Fondazione Carnevale Putignano e Gerardo Strippoli, Presidente della Pro Loco Corato.I prossimi appuntamenti del ciclo vedranno un approfondimento sull'antropologia del Carnevale con eminenti studiosi e professori universitari, mentre l'ultimo talk sarà dedicato al rapporto tra Carnevale e teatro, con ospiti Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli.