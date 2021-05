Cede il manto stradale in via Pacinotti, passaggio delimitato

Soltanto alcuni anni fa, a poche decine di metri da via Pacinotti, il manto stradale cedette creando una vera e propria voragine che fu colmata soltanto con decine di quintali di breccia.Un episodio analogo, ma fortunatamente non così grave, si è verificato questa mattina, proprio su via Pacinotti.Il manto stradale ha ceduto per cui si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia Locale per prendere contezza dell'accaduto e delimitare l'area.Il pericolo è stato segnalato con del nastro ma è verosimile che saranno presi provvedimenti nell'immediato per scongiurare eventuali situazioni pericolose.La segnalazione è giunta da alcuni residenti.