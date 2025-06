Celebrazione della solennità del Sacro Cuore di Gesù

La Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù si prepara a celebrare uno degli eventi religiosi più sentiti della città: la Solennità del Sacro Cuore di Gesù. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolgerà venerdì 27 giugno 2025, con un ricco programma spirituale e partecipativo.Nei giorni 24, 25 e 26 giugno, la comunità parrocchiale vivrà il triduo con celebrazioni eucaristiche alle ore 19:00, presso la chiesa situata in via Belvedere.Un momento di riflessione, preghiera e preparazione per il cuore della festa.La giornata del 27 giugno inizierà con la celebrazione eucaristica alle ore 18:30 in piazzetta don Antonio Piano, di fronte alla vecchia chiesa del Sacro Cuore.Al termine della messa, si terrà la tradizionale processione del simulacro del Sacro Cuore per le vie del quartiere, accompagnata da canti, preghiere e la presenza affettuosa dei fedeli.Il manifesto della celebrazione riporta un profondo invito spirituale tratto dalle parole di Papa Leone XIV: _"...guardate a Cristo, avvicinatevi a Lui, accogliete la Sua parola che illumina e consola, ascoltate la Sua proposta di amore...".Un messaggio che invita ciascuno ad aprire il cuore all'amore di Cristo e al calore della comunità.