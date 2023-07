Celebrazioni della Maria SS del Carmine, ecco il programma ufficiale

Fervono i preparativi per le celebrazioni della Maria SS del Carmine, una delle feste religiose più sentite della città di Corato. Ad aprire la serie di eventi sacri e non, sarà la Novena affidata al nostro concittadino Don Felice Musto. La settimana successiva poi, weekend ricco di appuntamenti, qui elencati:Venerdì 7 Luglio Inizio della Novena, presieduta da Don Felice Musto.Venerdì 14 Luglio dalle ore 20:30 presso la Villa Comunale ci sarà il Concerto della Cover Band di Zucchero;Sabato 15 Luglio alle ore 22:45 annuncio del giorno di Festa con i fuochi d'artificio a cura della Ditta Pirotecnia di Roberto Mangialardo da Trani presso la Villa Comunale;Domenica 16 Luglio:Ore 8 Santa Messa presieduta da Don Vincenzo Bovino nostro Rettore e Padre Spirituale;Ore 9:30 circa ingresso in Chiesa per il Saluto alla Vergine Maria della Banda città di Gravina in Puglia con a seguire giro per le vie della città;Ore 10:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Sergio Pellegrini nostro Vicario generale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e già nostro Rettore e Padre Spirituale;Ore 12 SupplicaOre 12:15 Matinèe musicale con alcune Marce Sinfoniche della Banda città di Gravina in Puglia all'esterno della Chiesa;Ore 18 Giro per le vie della città della Banda città di Gravina in Puglia;Ore 19:30 Processione con il Simulacro della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo;Ore 21 Concerto della Banda città di Gravina in Puglia in Piazza Cesare Battisti.Luminarie a cura della Ditta LuminArt Style di Egidio Graziano Tarricone;Addobbo in Chiesa a cura della ditta LuminArt Style di Egidio Graziano Tarricone;Addobbi floreali a cura della Galleria dei Fiori di Nicola Pisicchio;Fuochi pirotecnici della ditta Pirotecnia di Roberto Mangialardo Trani;Grafica dei Manifesti a cura di Graphic Point di Daniele Lotito.