Le celebrazioni di ieri, concludono la festività della Madonna del Carmine

La città di Corato conferma la sua devozione alla Madonna del Carmine. Si sono conclusi a tarda sera le manifestazioni in onore della Madonna, dopo tre giorni intensi sul piano religioso e civile.Una folla commossa e devota, come ogni anno, ha atteso l'uscita del simulacro della Madonna dall'antica Chiesa del Carmine e l'ha seguita in processione lungo tutto il corso cittadino.A guidare la processione i sacerdoti, tra canti mariani e la recita del Santo Rosario, seguiti dai confratelli vestiti in camice e scapolare e le autorità civili.Commovente il momento nel quale, giunti presso Piazza Cesare Battisti, l'orchestra di fiati Città di Gravina ha intonato l'Ave Maria di Schubert. Una preghiera in musica che ha emozionato i presenti che hanno poi proseguito il loro pellegrinaggio verso la chiesa del Carmine.I festeggiamenti si sono conclusi in piazza Cesare Battisti con il magistrale concerto dell'orchestra della banda Città di Gravina, diretta dal maestro Giuseppe Basile, che ha eseguito le più belle arie del repertorio lirico e brani di musica contemporanea.