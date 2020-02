"Chi diverso si fa", disabilità e inclusione in Secopstore

Questa sera, alle ore 19:00, presso la libreria Secopstore, e in diretta Facebook sulla pagina dell'Associazione Culturale FOS, si terrà il quarto appuntamento del seminario "acCURAtamente - decliniamo la cura educativa".L'iniziativa dell'Associazione Culturale FOS è rivolta agli adulti e ai giovani adulti e intende promuovere, con l'aiuto dei libri, l'educazione permanente, ovvero capacità, conoscenze e competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e lavorativa.In questo incontro, dal titolo "Chi diverso si fa", si parlerà di disabilità e inclusione, di equità e pari opportunità, per promuovere contesti sempre più capaci di includere le particolarità di tutti, eliminando barriere di ogni tipo, anche mentali, e di sostenere il miglioramento del sistema culturale e sociale, che favorisca la partecipazione completa e attiva di tutti gli individui.L'incontro è organizzato in collaborazione con SECOP edizioni, Regione Puglia, Università Popolare Santa Sofia di Trani e vedrà gli interventi di: Grazia Delezotti (Psicologa e Psicoterapeuta), Valeria Rossini (Prof.ssa Associata di Pedagogia generale-Uniba), Pino Tulipani (Garante per i diritti delle persone con disabilità-Regione Puglia) e gli autori Domenico Esposito e Gaetano Ciccolella ("Storia di un ruggito", FOS Edizioni) e Cosimo Lerario ("Straordinarie polarità lunari", SECOP Edizioni).A moderare la serata Raffaella Leone, con l'introduzione di Gabriella Basile.Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.