20 anni di SECOP, festa all'Alfieri di Corato con "Stolen Moments": in sala Nicola Nocella

>.

>.

C'è chi celebra compleanni importanti con una festa o con un viaggio e poi c'è chi sceglie di farlo con un invito speciale al cinema. È l'opzione scelta dallanota casa editrice pugliese, che ha deciso di festeggiare i suoi primipresso ililPer l'occasione sarà proiettato, alle- Un picclo film sul Jazz e il Sud, come recita il sottotitolo, di. Ospite speciale della serata sarà, attore interprete della pellicola. Scelta simbolica, quest'ultima, dal momento che "Stolen Moments" racconta la vicenda di Sabino, giovane pugliese, amante del jazz, che apre a Torino un jazz club realizzando un sogno.Quello di Peppino Piacente vent'anni fa era, infatti, un sogno che fortunatamente non è rimasto chiuso in un cassetto. "Per i vent'anni di SECOP edizioni abbiamo immaginato una festa speciale>>, spiega l'editore, << Il nostro "sogno" è partito la sera delcon la presentazione del libro di"Il gelso e le rose". Da allora non abbiamo smesso di sognare, e, sogno dopo sogno, abbiamo superato le 450 pubblicazioni".La casa editrice pugliese, infatti, vanta un prestigioso catalogo, che spazia dalla Poesia alla Saggistica, passando per la Narrativa, nazionale e internazionale, strizzando l'occhio alla Letteratura per l'Infanzia, giocando con l'Arte le Scienze, la Fotografia e la Musica, senza mai tralasciare i sogni. Sin dalla sua nascita lasi batte per lasenza preclusioni o sbarramenti di sorta, coltivando il sogno del pluralismo e della reciprocità, dello spirito d'appartenenza libero, senza vincoli o restrizioni.Festeggiare questo traguardo è solo un altro inizio o come ama dire l'editore,, è solo un