Cinquanta poster artistici per la città del futuro: il Comune chiama i creativi

L'Amministrazione Comunale di Corato, settore Politiche Giovanili, invita la popolazione a proporre progetti di Poster Art che andranno affissi negli spazi pubblici all'interno e fuori il centro storico di Corato.Il tema da sviluppare è "Futuro prossimo", l'immaginazione di una città futura, la creazione di una visione condivisa di Corato ed il suo potenziale.Il Comune di Corato intende, infatti, creare un movimento immaginifico verso il futuro della città, per rafforzarne l'identità, la visibilità ed il senso di appartenenza. Il fine è quello di sollecitare la partecipazione e la promozione del talento giovanile attraverso la creazione di poster/manifesti che verranno affissi negli spazi pubblici.L'avviso è rivolto a soggetti formali ed informali senza limite di età, persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni e la partecipazione vedrà il riconoscimento di un contributo simbolico.Ciascun candidato o gruppo può partecipare proponendo da 1 a 6 Poster.Le domande devono pervenire tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 18 agosto 2021, indicando nell'oggetto "PARTECIPO A FUTURO PROSSIMO" secondo il modulo partecipazione scaricabile QUI . Alla domanda dovranno essere allegati i poster che dovranno seguire le specifiche tecniche indicate nell'avviso pubblico pubblicato allo stesso link.L'Amministrazione si riserva di selezionare 50 poster, caratterizzati da originalità e spiccate caratteristiche estetiche e comunicative. I progetti verranno esclusi se perverranno oltre i termini di consegna o se non saranno conformi alle specifiche tecniche richieste o se ritenuti fuori tema rispetto all'avviso.I nomi degli artisti selezionati saranno resi noti attraverso la pubblicazione in un apposito post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Corato e sulla pagine IG delle politiche giovanili: Cor.Creativa.I progetti selezionati riceveranno un contributo di € 50 a poster.I poster verranno stampati a spese dell'amministrazione e affissi nelle apposite plance comunali all'interno e fuori del centro storico di Corato.Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei relativi diritti di proprietà delle opere, della cui originalità si fanno garanti. Partecipando alla manifestazione d'interesse, gli autori accettano inoltre implicitamente le regole dell'avviso stesso, ossia l'esposizione temporanea delle opere all'interno degli spazi urbani e l'utilizzo delle stesse da parte dell'amministrazione per la promozione del talento e della cultural giovanile della città. Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a cor.creativa@gmail.com