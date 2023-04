Clamoroso a Corato: Antichissimo Tesoro Templare ritrovato negli scavi di Piazza Vittorio Emanuele

Clamorosa scoperta archeologica a Corato, che potrebbe cambiare la storia della nostra città: il 20 gennaio, durante i lavori di rifacimento di Piazza Vittorio Emanuele, un operaio, tale Michele D'Aprile, ha casualmente portato alla luce un forziere di quasi una tonnellata. Al suo interno gioielli, antiche monete d'oro e d'argento, suppellettili d'ogni genere e anche un bassorilievo raffigurante la battaglia di Orleans del 1139.La sovraintendenza dei beni culturali, guidata dal prof. Primo Pesce ha studiato per più di due mesi l'autenticità dell'inestimabile tesoro e solo oggi ne è stata constatata la bontà storica, artistica ed economica.Al ritrovamento si è interessata anche l'Università del Mississippi, nella persona della celebre dottoressa Isa Joke che in esclusiva al nostro microfono ha detto soddisfatta: «Cari lettori di Coratoviva, se siete arrivati a leggere fin qui, vi faccio i miei complimenti. Solitamente nessuno legge gli articoli fino alla fine. D'altro canto però devo dirvi, qualora non l'abbiate capito, che questo è il nostro PESCE D'APRILE per tutti voi!»