Co-Immunity 2.0, un museo virtuale della resilienza a Corato

Scuole di ogni ordine e grado, anche private

Associazioni culturali, musicali, teatrali, sportive

Gruppi giovanili spontanei e organizzati

Parrocchie e aggregazioni religiose

Enti e agenzie di promozione del territorio

Attività commerciali e associazioni di categoria (bar, ristoranti, parrucchieri, locali ricreativi, senza limiti, purché non nella forma della promozione commerciale)

è il nuovo progetto sociale cittadino nato a Corato durante la primavera del 2020. Diventerà un, una sorta diin cui "coabiteranno" le memorie di tutti nostri concittadini che vorranno lasciare un contributo virtuale di qualunque generedi quanto vissuto durante il confinamento.fatti per i propri insegnanti durante la didattica a distanza... non c'è limite di spazio a quello che il museo può accogliere perché le stanze sono virtuali e senza porte e non c'è limite di età perché in città ci siamo proprio tutti.L'idea è partita spontaneamente da un gruppo di donne che hanno lanciato a marzo, subito dopo il lockdown, una "chiamata alle Arti". I numerosi concittadini che hanno risposto alla chiamata hanno già riempito numerose "stanze virtuali", ma ora vogliamo rilanciare la chiamata, ed estenderla anche a chi non ha ancora avuto l'opportunità di mandare la propria memoria.proprio a tutti e tutte, perciò il nostro appello è rivolto a:Come funziona? Ipossono continuare a mandarci liberamente i loro lavori e contributi a artecorato2020@gmail.com , semplicemente accompagnandoli da nome, cognome, età e breve descrizione del contributo.Lepossono contattarci via email a artecorato2020@gmail.com o telefonicamente al numero 333 248 3221 per proporci una(del tutto gratuita) e concordare con noi l'aspetto e i contenuti della propria stanza virtuale.Il progetto è promosso da Casa della Poetessa e le associazioni che hanno già aderito alla cordata sono: Buoncampo, I Presidi del Libro Corato, Aduna, Corato Open Space, Il Tempio di Serapide, Anpi Corato e le associazioni aderenti a RETE ATTIVA.