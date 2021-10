Commemorazione dei defunti, SS. Messe nella cappella del cimitero

Ore 9.00 Confraternita del Carmine e Confraternita dell'immacolata

Ore 10.00 Confraternita del Rosario

Ore 11.00 Confraternita di San Giuseppe

Ore 16.00 Confraternita del Purgatorio

In occasione della Commemorazione dei defunti del 2 novembre, la Zona Pastorale "San Cataldo" ha predisposto la celebrazione delle Sante Messe all'interno della Cappella maggiore del cimitero di Corato con le diverse comunità confraternali.Per accedervi, si tenga conto del distanziamento e dell'utilizzo dei dispositivi anticovid. Per evitare assembramenti, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo in tempo di pandemia, non sono possibili momenti di preghiera comunitaria presso le cappelle private e non è possibile organizzare la via crucis."Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nel a fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen".