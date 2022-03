Mercoledì delle Ceneri, orari delle celebrazioni in tutte le chiese cittadine

Santa Maria Greca 8,00 – 18,30 – 20,30 (Liturgia della Parola)

San Gerardo 8,00 – 18,00 – 20,00

Maria SS. Incoronata 8,30 – 18,30 – 20,00

San Domenico 8,30 – 18,00 – 20,00 (Liturgia della Parola)

San Giuseppe 9,00 – 18,30 – 20,00 (Liturgia della Parola)

San Francesco 10,00 – 18,30 – 20,30

Sacra Famiglia 18,00 – 21,00

Sacro Cuore 18,30

Madonna delle Grazie 17,00 – 19,00

Chiesa Matrice 10,00 – 18,30 – 20,30

"Con l'inizio della Quaresima siamo tutti invitati ad intraprendere un cammino di profonda revisione della nostra vita. Le vicende della nostra storia, la situazione pandemica che ha segnato profondamente questo periodo, le difficoltà che da tutto ciò conseguono e il disorientamento profondo nel vivere i valori fondamentali della nostra umanità continuano ad interpellarci e a richiedere risposte valide e concrete. È necessario fermarci, riflettere, progettare" - scrive Don Antonio Maldera, Coordinatore della Zona Pastorale."Gli eventi di queste ultime ore vedono disattesi i ripetuti appelli del Papa ad astenersi da ogni azione che provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Rivolgendo, poi, un appello a "credenti e non credenti", il Papa ha proposto per il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di preghiera e digiuno. Anche la Zona Pastorale "San Cataldo" invita ad accogliere l'appello di Papa Francesco e a partecipare alle liturgie che si vivranno nelle singole comunità parrocchiali, in attesa di poter vivere insieme una veglia di preghiera per la Pace".Qui di seguito gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche previste per mercoledì 2 marzo, con il rito dell'imposizione delle ceneri, nelle parrocchie coratine.Alcune comunità in serata vivranno una Liturgia della Parola con l'imposizione delle ceneri.La Chiesa dei Cappuccini rimarrà aperta per tutta la giornata dalle ore 10.00 alle ore 18.00, "sarà presidio di silenzio, riflessione e preghiera" comunicano dalla rettoria. A partire dalle 17.15 sarà recitato il Rosario meditato sui temi della Pace e i Vespri.