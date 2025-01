Complanare incompleta quella della SP 231 (lato monte) direzione Andria

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Azione Enzo Mastrodonato ha avuto la disponibilità per un sopralluogo con il consigliere metropolitano Michele Naglieri e con il dirigente dell'ufficio tecnico Antonio Cacosso, , un tratto quello interessato di circa 400-500 metri non ancora ultimato che crea da tempo pericolo e disagio.La provinciale 231 prima era gestita dalla societa Anas , ci sottolinea il consigliere del partito di Calenda ,ed era previsto il termine di lavori per questa complanare.Con il passaggio della rete stradale all'area Metropolitana, i lavori previsti si sono interroti, anzi si sono proprio persi nei meandri della burocrazia.La nostra volontà come partito , conclude il consigliere Mastrodonato, è quello di cercare di ripristinare i finanziamenti per terminare questo tratto di complanare eventualmente trasferendo la progettualità e realizzazione al Comune.